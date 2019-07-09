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Министр спорта о белорусском клубе в РПЛ: Надо провести анализ, сравнить уровень нашей лиги с российской

10.07.2019 09:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр спорта Сергей Ковальчук в передаче «Спорт-кадр» на «Беларусь-5» не дал однозначной оценки идее проведения объединенного футбольного чемпионата с участием российских клубов и представителя из Беларуси.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Сейчас активно обсуждается идея РФПЛ. Насколько реально ее воплощение и нужно ли это белорусскому футболу?

— Этот вопрос надо изучить. В хоккее мы такой опыт имеем: у нас в чемпионате КХЛ участвует минское «Динамо». Да, хоккей не футбол. Но посмотрите: даже если мы там занимаем последние места, «Минск-Арена» все равно находится в лидерах по посещаемости. Несмотря на поражения нашей команды, люди приходят на трибуны, и им нравится зрелище. А посмотрите последний матч БАТЭ против минского «Динамо». Сколько там пришло болельщиков? Мало. Хотя это значимый для белорусского футбола матч. Если бы сюда приезжали «Зенит», ЦСКА, киевское «Динамо», клубы из Армении и Азербайджана, зрителей на стадионе было бы больше. Это я говорю с позиции болельщика. А для кого мы проводим соревнования? Для них. Но! Есть и вторая сторона медали. У нас и результаты, выступления должны быть соответствующими. Надо провести анализ, сравнить уровень нашей высшей лиги с российской, понять, сможем ли мы достойно выступать в объединенной лиге, или же придется смотреть, как толпиммся внизу турнирной таблицы. Надо принять взвешенное решение и учесть белорусские интересы.

— Но этот вопрос уже разрабатывается или пока он только обсуждается?

— Пока идет только обсуждение формата и возможностей проведения такого чемпионата, — приводит слова Ковальчука «Прессбол».

Напомним, что идею выступления белорусских клубов в чемпионате России предложил президент ЦСКА Евгений Гинер, но дальнейшего развития она так и не получила, хотя на Суперкубке России прошла встреча представителей РПЛ и футбольных федераций ЕАЭС. Как сообщает АБФФ, вопрос о так называемом «объединенном чемпионате» на встрече не обсуждался.

Брестское «Динамо» и БАТЭ выступили категорически против вступления в РПЛ, интерес эта идея вызвала у главного тренера «Динамо» Сергея Гуренко.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр спорта Сергей Ковальчук в передаче «Спорт-кадр» на «Беларусь-5» не дал однозначной оценки идее проведения объединенного футбольного чемпионата с участием...
 
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