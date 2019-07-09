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«Cамый опасный в мире ледник» начал быстро таять - это может повысить уровень океана на полметра

10.07.2019 09:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Западной Антарктиде ледник размером с Флориду тает быстрее, чем когда-либо. Ледник Туэйтса уменьшается на 800 метров в год. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на Proceedings of the National Academy of Sciences.


Ледник Туэйтса. Фото: wikipedia.org

Отмечается, что это часть более широкой тенденции — весь антарктический ледяной покров тает почти в шесть раз быстрее, чем 40 лет назад.

Ледник Туэйтса — часть Западно-Антарктического ледового щита, ледник, известный своим быстрым движением и угрозой увеличения уровня мирового океана. Скорость движения поверхности ледника более 2 км/год.

Ученые считают, что таяние Туэйтса представляет наибольший риск для будущего повышения уровня моря. Он может полностью растаять в течение 150 лет, что приведет к повышению уровня моря примерно на полметра. По мере повышения температуры в океане более теплая вода заставляет ледяной щит таять снизу, что приводит к появлению впадин: в феврале под ледником Туэйтса был обнаружена пустота размером с Манхэттен. Если он разрушится, это может вызвать к необратимым последствиям.

Дело в том, что ледник также служит своеобразным барьером, предотвращающим попадание континентального льда в океан, где тот может растаять и вызвать повышение уровня мирового океана на высоту вплоть до двух метров.

Если ледник Туэйтса перейдет этот Рубикон, то ничто не сможет остановить таяние льда Антарктиды — даже если температура на Земле перестанет расти.

 
 
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Весь антарктический ледяной покров тает почти в шесть раз быстрее, чем 40 лет назад.
 
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