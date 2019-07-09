Александр ЛУКАШЕНКО: «Мы вместе создаем нашу Беларусь для жизни»

Источник материала: Пинский Вестник

Исполняется 25 лет институту президентства Республики Беларусь.



10 июля 1994 года убедительную победу на выборах одержал Александр Лукашенко, став первым Президентом нашего государства. Этот высший государственный пост был учрежден Конституцией молодой Беларуси, принятой 15 марта того же года.



Страну ждали перемены. Оставшаяся не у дел старая номенклатура добивалась реванша, радикальные националисты отчаянно рвались вперед. Однако простые люди сделали свой выбор в пользу энергичного политика, предельно откровенно высказавшегося по самым сложным проблемам жизни общества, непримиримого к конъюнктуре, формальному отношению к судьбе своей Родины.



«С народом!» - было написано на скромном агитационном появившемся в Пинске в середине июня 1994 года листке А.Лукашенко - претендента на пост Главы государства. Второпях фломастером дописано сообщение о предвыборном выступлении Александра Григорьевича во Дворце культуры «Трикотажник». Так пинчане впервые встретились со своим будущим Президентом.



Время было рабочее, но зал оказался полон. Пришли пенсионеры, инвалиды. Сюда их привела последняя надежда. Именно по ним больней всего ударил распад СССР. А.Лукашенко не говорил, что сразу все станет лучше. Запомнились слова: «Предстоит трудная работа, будет нелегко, но то, что я выполню обещания, вы поймете в первые же дни моего президентства».



В сложной борьбе с пятью другими кандидатами А.Лукашенко, обратившийся к людям со словами «Я хочу вернуть вам веру в будущее», более 81 процентами голосов был избран Президентом Республики Беларусь. Перед Главой государства стояли задачи остановить обнищание, вывести страну из политического и экономического кризиса.



За четверть века пройден путь построения современной Белорусской государственности. Наш сегодняшний день и наше будущее - это развивающаяся суверенная Беларусь, где есть сплоченность общества и национальное единство. О нашей стране узнали в мире по культурным, спортивным, интеллектуальным достижениям. Беларусь прибавила пусть и небольшую, но свою долю в мировой экономике.



На торжественном собрании, посвященном Дню Независимости и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, Президент Беларуси отметил, что на планете живут две тысячи больших и малых народов, но только десятая часть из них сумела создать собственное государство и сделать так, чтобы оно состоялось. «И то, что за четверть века своей независимости в условиях мощного политического, информационного и экономического давления (вы помните, это совсем недавно было) нам удалось защитить суверенитет, сохранить мир и порядок в стране, - это стало нашей с вами общей победой в новейшей истории Беларуси. Победой без войны, что очень важно», - заявил Александр Лукашенко. - Пусть наша страна всегда живет в мире и в каждом доме царят счастье, любовь и благополучие. И самое главное - пусть на улицах наших городов и сел всегда звучит беззаботный смех наших детей - новых граждан современной суверенной и независимой Беларуси».



Подготовлено с использованием материалов БелТА

Президент Республики Беларусь является Главой государства, гарантом Конституции Республики Беларусь, прав и свобод человека и гражданина; избирается на пять лет непосредственно народом Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.



Президент олицетворяет единство народа, гарантирует реализацию основных направлений внутренней и внешней политики, представляет Республику Беларусь в отношениях с другими государствами и международными организациями; принимает меры по охране суверенитета Республики Беларусь, ее национальной безопасности и территориальной целостности, обеспечивает политическую и экономическую стабильность, преемственность и взаимодействие органов государственной власти, осуществляет посредничество между органами государственной власти. Обладает неприкосновенностью, его честь и достоинство охраняются законом.



Президентом может быть избран гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в Беларуси не менее десяти лет непосредственно перед выборами.



Последние выборы состоялись 11 октября 2015 года, на которых А.Лукашенко получил поддержку 83,5 процента избирателей.