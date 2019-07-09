Соблюдаем правила пожарной безопасности!

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

На прошлой неделе, 4 июля 2019 года, в 13 часов 22 минуты в центр оперативного управления Ганцевичского РОЧС поступило сообщение о пожаре надворной постройки в д. Люсино по ул. Партизанской.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС установлено, что кровля хозяйственной постройки охвачена огнем полностью.

В результате пожара огнем уничтожена кровля и перекрытия, повреждены стены на всей площади. Пострадавших нет.





Ганцевичский РОЧС настоятельно призывает граждан соблюдать правила использования бытового электрического оборудования и печного отопления. Перед использование ознакомиться с инструкциями изготовителя. Использовать устройства только заводского изготовления, самостоятельно не осуществлять ремонт данных устройств. Не оставляйте спички в доступном для детей месте.

При возникновении чрезвычайных ситуациях незамедлительно сообщить в службу спасения по номеру 101.

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