В субботу, 13 июля, с 9.00 до 12.00 по телефону 2-13-41 «прямую телефонную линию» проведет первый заместитель председателя Ганцевичского райисполкома
Александр Владимирович МАРКОВ.
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Внимание: «прямая телефонная линия»!
10.07.2019 08:39 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
В субботу, 13 июля, с 9.00 до 12.00 по телефону 2-13-41 «прямую телефонную линию» проведет первый заместитель председателя Ганцевичского райисполкома
Александр Владимирович МАРКОВ.
(Visited 2 times, 2 visits today)
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В субботу, 13 июля, с 9.00 до 12.00 по телефону 2-13-41 «прямую телефонную линию» проведет первый заместитель председателя Ганцевичского райисполкома
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