МТБанк временно приостановил работу интернет и мобильного банков

Источник материала: Ежедневник





МТБанк приостановил работу интернет и мобильного банков для анализа функционирования систем и проведения дополнительных технических работ. Удивительно, что пользователей об этом даже не предупредили.

Во вторник, 9 июля, тысячи пользователей интернет-банка и мобильного банкинга МТБанка не могли попасть на свои личные кабинеты. При этом никакого объяснения со стороны банка этому "феномену" не было, в связи с чем в сети началось активное обсуждение темы того, что опять произошло с МТБанком. Лишь утром банк распространил соответствующее объяснение.

Как следует из сообщения МТБанка, доступ к личным кабинетам был заблокирован в качестве превентивной меры после того, как в сети появились сообщения о возможности случайно попасть в чужой личный кабинет, воспользовавшись входом по отпечатку пальца. Поэтому банк счел необходимым приостановить работу интернет и мобильного банков для анализа системы.

«Мы полностью контролируем ситуацию, случаев попыток воспользоваться средствами с чужого счета не зафиксировано. Отключение сервисов является скорее превентивной мерой. Технические специалисты сделают свое заключение и внесут коррективы, направленные на усиление безопасности, после чего работа интернет и мобильного будет возобновлена», - сообщил директор по розничному бизнесу МТБанка Никита Козырев.

МТБанк принес свои извинения за временные неудобства, но не сообщил, когда же пользователи получат доступ к своим личным кабинетам.