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Гончаренко: «Если у ЦСКА будут тяжелые времена, у нас есть кому продавать плов, лимонад, пиво»

10.07.2019 10:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко шутливо рассказал о встрече с болельщиками команды в новом формате.

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