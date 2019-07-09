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Гончаренко: «Если у ЦСКА будут тяжелые времена, у нас есть кому продавать плов, лимонад, пиво»
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Источник материала:
Tut.by
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко шутливо рассказал о встрече с болельщиками команды в новом формате.
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