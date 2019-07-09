В Бресте Volkswagen влетел в троллейбус: водитель легковушки погиб

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки погиб при столкновении с троллейбусом в Бресте. Об этом сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла в ночь на 10 июля. По предварительной информации, 21-летний водитель Volkswagen ехал по улице Московской и напротив дома № 117 совершил столкновение со стоявшим в крайней правой полосе троллейбусом, которым управлял 40-летний мужчина.





В результате ДТП водитель VW от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.