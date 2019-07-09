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Кто стал новым председателем Горецкого районного объединения профсоюзов
10.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
С 25 июня в должности председателя Горецкого районного объединения профсоюзов работает Леонид Егоренко. До нынешнего назначения он почти десять лет работал председателем районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки.
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С 25 июня в должности председателя Горецкого районного объединения профсоюзов работает Леонид Егоренко. До нынешнего назначения он почти десять лет работал...
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