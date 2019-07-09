ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кто стал новым председателем Горецкого районного объединения профсоюзов

10.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


Просмотрено: 40

 

С 25 июня в должности председателя Горецкого районного объединения профсоюзов работает Леонид  Егоренко. До нынешнего назначения он почти десять лет работал председателем районной организации Белорусского профессио­нального союза работников образования и науки.

 

Кто стал новым председателем Горецкого районного объединения профсоюзов
Родился Леонид Егоренко в деревне Ковалевка Климовичского района. Высшее образование по специальности «Математика и физика» получил в Могилевском государственном педагогическом институте им. А. А. Кулешова. Сразу после окончания вуза приступил к работе учителем Малошарипской восьмилетней школы, а уже через год был назначен директором Селецкой восьмилетки. Проработав там три года, Леонид Кузьмич возглавил педагогический коллектив Маслаковской средней школы. В этой должности он работал 14 лет. В 1999 году был назначен начальником управления образования Горецкого райисполкома. Через год попробовал себя в роли заместителя председателя колхоза «Путь Ленина». Позже вернулся к знакомой должности директора Маслаковской средней школы, руководил педколлективом с 2001 по 2010 годы. Фото Михаила Левцова.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  С 25 июня в должности председателя Горецкого районного объединения профсоюзов работает Леонид  Егоренко. До нынешнего назначения он почти десять лет работал...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Женеве проходят переговоры по присоединению Беларуси к ВТО: делегацию возглавляет Александр Турчин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика