О содержании лоджий и балконов в Осиповичах

Источник материала: Асiповiцкi край

С видом на двор

В прошлом дома зажиточных людей часто имели просторные террасы, на которых хозяева пили чай, общались, отдыхали. С течением времени города стали расти вширь и в высоту, а террасы трансформировались в балконы, а затем и лоджии.

Используются они по-разному. Иногда становятся продолжением жилой площади, нередко жильцы оборудуют здесь мастерскую, живой уголок или кладовую. А что можно делать на «дополнительных квадратных метрах» и что категорически запрещается? Об этом и рассказывает заместитель начальника производственно-технического отдела УКП ЖКХ Ирина Лапша.

— В домах жилфонда, находящегося на обслуживании предприятия, насчитывается 2885 балконов и 4375 лоджий. Однако использовать ту же лоджию для увеличения жилых метров можно только в случае, если вопрос согласован с отделом архитектуры и строительства райисполкома и получено соответствующее разрешение. Ведь такая перепланировка может снизить несущие способности конструкций и увеличить предельно допустимые расчетные инженерные нагрузки на одно помещение жилого дома. Плюс температурно-влажностный режим на балконе не нормируется, а в квартире должно быть не менее 18 градусов тепла и не более 60% влажности.

На балконах запрещается размещать легковоспламеняющиеся вещества, громоздкую мебель, тяжелые диваны, холодильники. Нормативная нагрузка на квадратный метр плиты не должна превышать 250 кг. Жильцы не имеют права самовольно устанавливать козырьки, приспособления для сушки белья, выходящие за пределы помещения, изменять форму и конструкцию помещения.

Иногда в результате проведенных ремонтных работ пол лоджии поднимается, соответственно, уменьшается высота ограждений. Этого делать нельзя: норма 1,1 метра должна сохраняться в любом случае. Застеклить лоджию жильцы могут, а вот перекрасить наружное ограждение балкона в другой цвет — нет.

Срок эксплуатации балконов — 80 лет. Дважды в год, весной и летом, мы проводим их осмотр, по результатам формируем план ремонтных работ. Но жильцы должны и сами следить за состоянием своей собственности. Например, обнаружив трещины в стене или полу, расшатанные перила, следует сообщать в диспетчерскую службу или на портал 115.бел.

Лоджия или балкон должны служить людям для отдыха, давать возможность подышать свежим воздухом или насладиться красивым видом, а не стать проблемой для жильцов, соседей и коммунальников.