Долгострой у Цветотрона частично разобрали. Что дальше?

Источник материала: Виртуальный Брест

На данном этапе работы, вероятно, завершены. Напомним, здесь планируется строительство многофункционального торгового центра.





Любопытно, что территория не просто огорожена и есть охрана, но ещё и обеспечена системой видеонаблюдения - так что лазить туда за приключениями мы вам не советуем.





А вот посмотреть со стороны не запрещается.































