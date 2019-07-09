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Долгострой у Цветотрона частично разобрали. Что дальше?
10.07.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На данном этапе работы, вероятно, завершены. Напомним, здесь планируется строительство многофункционального торгового центра.
Любопытно, что территория не просто огорожена и есть охрана, но ещё и обеспечена системой видеонаблюдения - так что лазить туда за приключениями мы вам не советуем.
А вот посмотреть со стороны не запрещается.
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На данном этапе работы, вероятно, завершены. Напомним, здесь планируется строительство многофункционального торгового центра. Любопытно, что территория не...
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