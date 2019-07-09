Несколько гаражей горело в Барановичском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

Пожар в блочно-кирпичном блоке индивидуальных гаражей произошел днем 9 июля в деревне Городище.





Во время происшествия огнем повреждена кровля, а также внутренняя отделка, а также имущество в трех гаражах, сообщает сайт МЧС .





Пострадавших во время пожара не было. Причина возгорания устанавливается.







