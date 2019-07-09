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Несколько гаражей горело в Барановичском районе
10.07.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пожар в блочно-кирпичном блоке индивидуальных гаражей произошел днем 9 июля в деревне Городище.
Во время происшествия огнем повреждена кровля, а также внутренняя отделка, а также имущество в трех гаражах, сообщает сайт
Пострадавших во время пожара не было. Причина возгорания устанавливается.
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Пожар в блочно-кирпичном блоке индивидуальных гаражей произошел днем 9 июля в деревне Городище. Во время происшествия огнем повреждена кровля, а также...
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