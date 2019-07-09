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В Жабинке подросток украл мобильный телефон стоимостью 515 рублей

10.07.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Неработающий житель райцентра Р. собрал друзей у себя в квартире за праздничным столом. Единственным непьющим гостем оказался К., 2003 года рождения. Застолье продолжалось до позднего вечера, а на следующий день Л., 1979 года рождения, обнаружила пропажу смартфона. Женщина обзвонила всех, с кем отдыхала накануне, но никто не видел средство связи. В квартире Р. его также не оказалось.

В Жабинке подросток украл мобильный телефон стоимостью 515 рублей

Сотрудниками ОУР Жабинковского РОВД было установлено, что К., уходя из квартиры Р., воспользовавшись тем, что взрослые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не обращали на него внимания, забрал с собой оставленный без присмотра телефон. По дороге домой парень выбросил сим-карту и чехол.

По факту кражи Жабинковским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Телефон возвращен владелице.

Официальный представитель УВД Анна Иващенко

 
 
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  Неработающий житель райцентра Р. собрал друзей у себя в квартире за праздничным столом. Единственным непьющим гостем оказался К., 2003 года рождения. Застолье...
 
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