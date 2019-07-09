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Пенсионерка сгорела в частном доме в Пинском районе
10.07.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Спасатели обнаружили тело пожилой женщины во время тушения пожара в ее кирпичном доме.
Пожилая хозяйка дома погибла в огне в деревне Морозовичи Пинского района, сообщает
Пожар в кирпичном жилом доме начался утром во вторник. Прибывшие по вызову спасатели потушили возгорание и обнаружили тело хозяйки дома 1931 года рождения.
Огнем повреждена кровля, веранда и внутренняя отделка дома. Причина возгорания устанавливается специалистами
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Спасатели обнаружили тело пожилой женщины во время тушения пожара в ее кирпичном доме. Пожилая хозяйка дома погибла в огне в деревне Морозовичи Пинского...
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