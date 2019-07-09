На полях Быховского района кипит работа

Источник материала: Маяк Преднепровья

В разгар лета у сельчан еще больше прибавилось хлопот. С раннего утра и до позднего вечера кипит работа в поле. Не смолкает гул техники. Дорога каждая минута, особенно если погожий день. А в этом году погода аграриев не балует. То засуха, то жара, то ливни, то шквалистый ветер. Но сельчанам в таких условиях работать не привыкать.





На прошлой неделе хозяйства района завершили уборку сурепицы. По информации управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома эта культура убрана на площади 2 тысячи 286 гектаров, намолочено 1 тысяча 769 тонн, средняя урожайность составила 7,7 центнера с гектара. Наибольшая урожайность получена в ОАО «Володарский», «Новобыховский», «Быховский».

Затем аграрии приступили к уборке рапса. По состоянию на вчерашний день всего в районе убрано 596 гектаров и намолочено 634 тонны, с гектара получена средняя урожайность маслосемян 11 центнеров. До 19 центнеров с гектара доходит урожайность в СК «Дуброва» ОАО «Могилевлифтмаш».

Также в ОАО «Новобыховский», «Быховский», «Обидовичи» ведется уборка семенников многолетних злаковых трав.

Кроме того, во всех хозяйствах продолжается заготовка кормов. Начат второй укос трав, и уже скошено 890 гектаров. Первым укосом скошено 17 тысяч 810 гектаров, заготовлено для общественного поголовья 72 тысячи 221 тонна сенажа, что составляет 64% к заданию, сена заготовлено 4 тысячи 485 тонн, или 49% к заданию. В полимерной упаковке — 1 тысяча 858 тонн питательных кормов.

На днях три хозяйства района приступили к уборке зерновых культур. Первыми вывели зерноуборочные комбайны в поле ОАО «Новобыховский» и филиал «Мокрянский» ОАО «Быховский КОСЗ». Но из-за большой влажности, которая доходила до 42%, работа на несколько дней была приостановлена. Вчера зерноуборочные комбайны вышли в поле в ОАО «Володарский».

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Вчерашняя пасмурная погода и небо, затянутое тучами, не изменили планы сельских тружеников. В ОАО «Володарский» зерноуборочные комбайны дружно выехали в поле. На золотой ниве переливами колосится спелая озимая пшеница. Виды на урожай зерновых в хозяйстве хорошие.

Сельчане не прогадали, когда весной решили увеличить посевные площади под зерновые культуры, отведя под них дополнительно около двухсот гектаров вовлеченных в севооборот земель. Так, площади под овес увеличили на 130 гектаров, пшеницы — на 50 га. Весь зерновой и зернобобовый клин в хозяйстве занимает 2 тысячи 134 гектара. Из них под яровые культуры отведено 1630 га.

Из года в год на уборке хлеба в ОАО «Володарский» работают передовые трудовые династии. Неоднократно в числе победителей уборочной кампании были комбайнеры отец Юрий Панцер и его сын, также Юрий Панцер из деревни Ямное. По мужской линии в семье передаются не только имена, но и любовь к труду, к родной земле, умение, мастерство и стремление к высоким трудовым достижениям. Сын Юрий — студент Горецкой академии, будущий инженер, каждое лето работает с отцом на уборке.

Глава семейства Юрий Панцер на работе уже с 5 утра. Еще на рассвете, на кормоуборочном комбайне КВК-800 скосил свыше 30 тонн зеленой массы для подкормки скоту. А затем поставил один комбайн и пересел на другой — КЗС-1218.

В хозяйстве на уборке хлеба работает еще один, не менее известный родственный экипаж — отец и сын Денисенко. Дмитрию Сергеевичу повезло с сыновьями. Оба с энтузиазмом помогали и помогают ему в нелегком хлеборобском труде. Сначала его помощником был старший сын Сергей, который в настоящее время служит в армии по контракту. Третий сезон бороздит золотую ниву с отцом младший сын Андрей. Несмотря на то, что парень выбрал себе самую гуманную в мире профессию — лечить людей, он в сельском хозяйстве не новичок. Поэтому не случайно передовой экипаж Денисенко в прошлом году был лучшим в хозяйстве. Их общий намолот зерна составил 800 тонн. Должны не подвести и в этот раз. Тем более, шансы у хлеборобов есть. Техника достаточно новая. Их зерноуборочный комбайн КЗС-1218 эксплуатируется всего пятый сезон. Уже на этом комбайне убирали сурепицу и рапс. Горюче-смазочные материалы в хозяйстве есть. Задержек и простоев быть не должно.





— Лишь бы дождь не пошел, — пристально смотрит на небо, затянутое тучами, комбайнер Дмитрий Денисенко. — Нам дорога каждая минута. За полчаса успел нажать полбункера, зерно, правда, сыроватое, но досушить в хозяйстве есть где.

Здесь же в поле дожидается первых тонн зерна техника на отвозке. За рулем автомашины МАЗ-555 опытный водитель Владимир Якубенок. За несколько дней уборочных работ он успел перевезти 280 тонн сурепицы и 140 тонн рапса. На другой автомашине МАЗ водитель автопарка №6 Геннадий Минин. Раньше ему приходилось перевозить песок, сенаж, а вот зерно будет возить впервые.

Обед в поле к комбайнерам прибыл своевременно, как говорится, по расписанию. Раздатчица столовой Светлана Киреева ловко подает наваристый борщ и накладывает горячий плов. Быстро подкрепившись, механизаторы взялись за дело.





И все же во второй половине дня капризная погода снова дала о себе знать. Местами прошел обильный дождь, изрядно намочив зерновые. Работу пришлось приостановить, но сельчане надеются, что ненадолго.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.