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Где и как забирать сертификаты ЦТ — 2019

10.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Выдача сертификатов централизованного тестирования (ЦТ) стартует 10 июля. Абитуриентам они нужны для того, чтобы подавать документы в высшие или средние специальные учебные заведения.

Где забирать сертификаты ЦТ?

Забрать сертификат о прохождении централизованного тестирования абитуриент может в пункте сдачи испытания. Необходимо явиться туда с паспортом и пропуском с отметкой о прохождении ЦТ, в обмен на который вам выдадут сертификат.

Если вы не можете найти пропуск тестирования, напишите заявление с просьбой выдать сертификат в пункте проведения ЦТ. Важно: для этого необходим паспорт.

Когда можно забирать сертификаты?

Графики выдачи сертификатов могут отличаться в разных вузах. Чтобы не ошибиться, уточните на сайте пункта проведения ЦТ или в приемной комиссии время, в которое выдают сертификаты.

Чаще всего в пунктах проведения выдают сертификаты до 6 августа без выходных в течение рабочего дня. Однако точное расписание лучше уточнять.

Могут ли родители забрать сертификаты ребенка?

Если у абитуриента есть серьезные основания для того, чтобы не явиться самому за сертификатом (отъезд, болезнь или командировка), забрать сертификаты могут его опекуны. Для этого необходимо иметь нотариально заверенную копию паспорта абитуриента, подтверждающие родство документы, паспорта и пропуск тестирования с отметкой о его прохождении.

До какого срока можно забрать сертификаты ЦТ?

Сертификаты о прохождении централизованного тестирования забрать можно до конца 2020 года. Действуют они на протяжении двух лет, то есть поступать по ним можно в 2019 и 2020 годах.

Сертификат не дадут, если не набрал минимального порога баллов?

Сертификат о прохождении ЦТ вам выдадут в любом случае, однако, если вы не набрали минимального порога баллов, в большинство вузов подать документы вы не сможете. Исключение — ряд силовых заведений, в которых более низкий проходной балл, а также ссузы.

Что делать, если потерял сертификат?

При утере сертификата ЦТ его можно восстановить, однако эта процедура не такая простая и занимает до пяти рабочих дней.

Для замены сертификата абитуриент должен обратиться в Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ) с паспортом, ксерокопиями его трех последних страниц, заявлением на имя директора РИКЗ. Кроме того, необходимо опубликовать в газете объявление об утере сертификата и принести это объявление с собой. Если вы просто испортили свой сертификат — необходимо предоставить и его.


 
 
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Выдача сертификатов централизованного тестирования (ЦТ) стартует 10 июля. Абитуриентам они нужны для того, чтобы подавать документы в высшие или...
 
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