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Скажи пьянству нет!

10.07.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Пьянство и преступность тесно взаимосвязаны: злоупотребление алкогольными напитками способствует росту преступности, а она в свою очередь способствует активизации пьянства.

Так по итогам шести месяцев текущего года количество преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, на территории г. Городка и района по сравнению с 2018 г. возросло на 40%. По статистике в Беларуси каждое четвёртое преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения. Многие из них поражают своей жестокостью. Часто протрезвевший преступник не может даже объяснить причины и мотивы, подтолкнувшие его к совершению преступления. Преступление совершается за считанные минуты, а отвечать за него приходится долгие годы.

  Когда человек болен алкоголизмом, трудно всем, но в первую очередь страдает его семья. Гражданин, который вследствие злоупотребления ставит родных в тяжёлое материальное положение, может быть ограничен в дееспособности судом в порядке, установленном гражданским законодательством. Дело о признании гражданина ограничено дееспособным вследствие злоупотребления спиртными напитками может быть начато по заявлению членов его семьи, прокурора, органа опеки и попечительства. С начала 2019 г. судом Городокского района по заявлению членов семьи были ограничены в дееспособности трое граждан.

  Выяснения отношений между соседями, знакомыми и близкими людьми начинаются, как правило, после употребления спиртного. Такие ссоры в любой момент могут перерасти в трагедию. Однако не всегда граждане считают своим долгом своевременно проинформировать милицию о происходящем. Одно из условий, способствующих совершению преступлений, — незаконная торговля низкокачественным спиртным на так называемых «точках». Людям, которые зарабатывают на чужом горе и здоровье, судьба других безразлична.

  Если ваш двор или подъезд превращают в место массового распития алкоголя, там собираются лица, ведущие антиобщественный образ жизни, ваши родные и близкие злоупотребляют спиртными напитками и вы не равнодушны к данной проблеме, сообщите об этом по тел.:  4-10-02, 8029-7109610 (круглосуточно), либо по номеру 80212-608472 анонимно.

Виктор ГАЛУЗО, ВрИОД начальника Городокского РОВД.

 

 
 
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Пьянство и преступность тесно взаимосвязаны: злоупотребление алкогольными напитками способствует росту преступности, а она в свою очередь способствует...
 
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