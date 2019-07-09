ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соревновались «с огоньком»

10.07.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

В рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня!» работники Городокского РОЧС провели профилактическое мероприятие на третьей смене оздоровительного лагеря «Орион».

Соревновались «с огоньком»

Ребятам  напомнили, как себя вести при грозе, сильном ветре и  дожде, во время пожара. Команды «Пожарные» и «101» сразились за звание лучшей. В конкурсе «Номера и сообщение диспетчеру» участники команд должны были набрать правильный номер вызова спасателей, а затем сообщить, что случилось. В конкурсе капитанов мальчишки помогали родителям в установке пожарных извещателей. Команды показали свои навыки игры в боулинг и дартс. На заключительном этапе — пожарной эстафете — ребята продемонстрировали силу, скорость, выносливость и умение работать в команде. По результатам соревнований первое место заняла команда «101», второе — «Пожарные».  

Соб. инф.

 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня!» работники Городокского РОЧС провели профилактическое мероприятие на третьей смене оздоровительного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Где и как забирать сертификаты ЦТ — 2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика