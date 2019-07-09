Соревновались «с огоньком»

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

В рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня!» работники Городокского РОЧС провели профилактическое мероприятие на третьей смене оздоровительного лагеря «Орион».





Ребятам напомнили, как себя вести при грозе, сильном ветре и дожде, во время пожара. Команды «Пожарные» и «101» сразились за звание лучшей. В конкурсе «Номера и сообщение диспетчеру» участники команд должны были набрать правильный номер вызова спасателей, а затем сообщить, что случилось. В конкурсе капитанов мальчишки помогали родителям в установке пожарных извещателей. Команды показали свои навыки игры в боулинг и дартс. На заключительном этапе — пожарной эстафете — ребята продемонстрировали силу, скорость, выносливость и умение работать в команде. По результатам соревнований первое место заняла команда «101», второе — «Пожарные».

Соб. инф.