«Волокно» все ближе к Волчину

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Завершается строительство волоконно-оптических линий электросвязи в Высоком и Беловежском и начинается переключение оборудования на работу по новым технологиям. К концу нынешнего года «волокно» придет и в Волчин. Перемены – это высокая скорость интернета и качество телефонии, цифрового телевидения, доступность современных услуг электросвязи. Кстати, новая услуга, предлагаемая каменецкими связистами для физических и юридических лиц, – видеоконтроль и видеонаблюдение с возможностью просмотра информации и со смартфона.

Галина НОВИК.

Фото носит иллюстративный характер.