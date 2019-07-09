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«Волокно» все ближе к Волчину

10.07.2019 10:32 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Завершается строительство волоконно-оптических линий электросвязи в Высоком и Беловежском и начинается переключение оборудования на работу по новым технологиям. К концу нынешнего года «волокно» придет и в Волчин. Перемены – это высокая скорость интернета и качество телефонии, цифрового телевидения, доступность современных услуг электросвязи. Кстати, новая услуга, предлагаемая каменецкими связистами для физических и юридических лиц, – видеоконтроль и видеонаблюдение с возможностью просмотра информации и со смартфона.

Галина НОВИК.

Фото носит иллюстративный характер.

«Волокно» все ближе к Волчину

Author: Редактор сайта

 
 
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Завершается строительство волоконно-оптических линий электросвязи в Высоком и Беловежском и начинается переключение оборудования на работу Сообщение «Волокно»...
 
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