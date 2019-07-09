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«Волокно» все ближе к Волчину
10.07.2019 10:32 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Завершается строительство волоконно-оптических линий электросвязи в Высоком и Беловежском и начинается переключение оборудования на работу по новым технологиям. К концу нынешнего года «волокно» придет и в Волчин. Перемены – это высокая скорость интернета и качество телефонии, цифрового телевидения, доступность современных услуг электросвязи. Кстати, новая услуга, предлагаемая каменецкими связистами для физических и юридических лиц, – видеоконтроль и видеонаблюдение с возможностью просмотра информации и со смартфона.
Галина НОВИК.
Фото носит иллюстративный характер.
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Завершается строительство волоконно-оптических линий электросвязи в Высоком и Беловежском и начинается переключение оборудования на работу Сообщение «Волокно»...
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