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Футбольный манеж построят в Могилеве до конца текущего года

10.07.2019 09:50 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Могилеве до конца 2019 года появится футбольный манеж. Он разместится на территории городской СДЮШОР №7, сообщает ТРК "Могилев".

Зеленый газон и опорные конструкции привезли на восьми грузовиках.

Кроме игрового поля размером 105 на 68 м., что соответствует мировым стандартам, в манеже будут трибуны на 500 мест и административно-бытовой корпус. Стоимость проекта - Br4,2 млн.

Уже в четверг здесь заработают строительные бригады. К середине августа начнут стелить газон.

Планируется, что в декабре в манеже сыграют первый матч.

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве до конца 2019 года появится футбольный манеж. Он разместится на территории городской СДЮШОР №7, сообщает ТРК "Могилев". Зеленый газон и опорные конструкции...
 
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