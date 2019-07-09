Футбольный манеж построят в Могилеве до конца текущего года

Источник материала: Интерфакс

В Могилеве до конца 2019 года появится футбольный манеж. Он разместится на территории городской СДЮШОР №7, сообщает ТРК "Могилев".

Зеленый газон и опорные конструкции привезли на восьми грузовиках.

Кроме игрового поля размером 105 на 68 м., что соответствует мировым стандартам, в манеже будут трибуны на 500 мест и административно-бытовой корпус. Стоимость проекта - Br4,2 млн.

Уже в четверг здесь заработают строительные бригады. К середине августа начнут стелить газон.

Планируется, что в декабре в манеже сыграют первый матч.