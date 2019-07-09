ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске торжественно подняли флаг «Славянского базара»

10.07.2019 11:05 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В небо над Витебском взмыл флаг «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония его поднятия – один из важных моментов фестиваля.

В Витебске торжественно подняли флаг «Славянского базара»

В Витебске торжественно подняли флаг «Славянского базара»

В Витебске торжественно подняли флаг «Славянского базара»

Таким образом организаторы сообщают: к празднику все готово. Полотнище с васильком взмыло в небо не без помощи победителей взрослого и детского музыкальных конкурсов «Витебск-2018».

В Витебске торжественно подняли флаг «Славянского базара»

Марчел Рошка, победитель XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2018» (Румыния):
Произошло очень много изменений. Очень скоро появятся новые песни, уже появились пару. Но очень скоро появятся другие. Очень много произошло. И я безумно рад, счастлив вернуться сюда.

Фестивальный флаг развевается возле Летнего амфитеатра. Накануне здесь выступил Президентский оркестр под управлением Виктора Бабарикина. «Увертюра: от классики до рока» поразила звучанием живой музыки и обилием всемирно известных имен.

В Витебске торжественно подняли флаг «Славянского базара»

В Витебске торжественно подняли флаг «Славянского базара»

В Витебске торжественно подняли флаг «Славянского базара»

10 июля в Витебске запланированы концерты Эмина, Стаса Михайлова. До официального открытия остался всего один день.

«Большие голоса, музыка, много жанров». Виктор Бабарикин рассказал, каким будет открытие «Славянского базара»

Люди в материале: Марчел Рошка
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В небо над Витебском взмыл флаг «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония его поднятия – один...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что-то среднее между общагой и коммуналкой: какое жилье нужно для современной молодежи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика