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В Витебске торжественно подняли флаг «Славянского базара»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В небо над Витебском взмыл флаг «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония его поднятия – один из важных моментов фестиваля.
Таким образом организаторы сообщают: к празднику все готово. Полотнище с васильком взмыло в небо не без помощи победителей взрослого и детского музыкальных конкурсов «Витебск-2018».
Марчел Рошка, победитель XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2018» (Румыния):
Фестивальный флаг развевается возле Летнего амфитеатра. Накануне здесь выступил Президентский оркестр под управлением Виктора Бабарикина. «Увертюра: от классики до рока» поразила звучанием живой музыки и обилием всемирно известных имен.
10 июля в Витебске запланированы концерты Эмина, Стаса Михайлова. До официального открытия остался всего один день.
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Новости Беларуси. В небо над Витебском взмыл флаг «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония его поднятия – один...
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