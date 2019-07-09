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Ущерб от наводнения в Китае оценивают в 400 млн долларов
Источник материала: СТВ
Новости Китая. В Китае из-за проливных дождей эвакуировали 77 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о жителях семи провинций в центральной, южной и восточной частей страны.
Из-за непрекращающихся ливней уровень воды в реках и озерах резко повысился. Непогода уже нанесла колоссальный экономический ущерб. Его оценивают почти в 400 миллионов долларов. Потоки воды повредили около 8 тысяч зданий, более 1,5 тысяч строений и вовсе разрушились. По прогнозам синоптиков, сильные дожди в зоне бедствия продолжатся.
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Новости Китая. В Китае из-за проливных дождей эвакуировали 77 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о жителях семи провинций в...
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