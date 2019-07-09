В Бресте водитель на Volkswagen врезался в троллейбус и погиб

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 10 июля в первом часу ночи в Бресте автомобиль врезался в стоявший троллейбус.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 21-летний местный житель за рулём Volkswagen Golf ехал по улице Московской. Возле дома №117 иномарка столкнулась с троллейбусом «МАЗ ЭТОН Т10300», которым управлял 40-летний брестчанин.



Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Водитель Volkswagen получил смертельные травмы. Проводится проверка.



Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Несколько дней назад на МКАД легковушка врезалась в маршрутку.