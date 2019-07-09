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В Бресте водитель на Volkswagen врезался в троллейбус и погиб

10.07.2019 10:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 10 июля в первом часу ночи в Бресте автомобиль врезался в стоявший троллейбус.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 21-летний местный житель за рулём Volkswagen Golf ехал по улице Московской. Возле дома №117 иномарка столкнулась с троллейбусом «МАЗ ЭТОН Т10300», которым управлял 40-летний брестчанин.

В Бресте водитель на Volkswagen врезался в троллейбус и погиб
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Водитель Volkswagen получил смертельные травмы. Проводится проверка.

В Бресте водитель на Volkswagen врезался в троллейбус и погиб
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Несколько дней назад на МКАД легковушка врезалась в маршрутку. 

Оба водителя были доставлены в больницу – подробнее здесь.

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. 10 июля в первом часу ночи в Бресте автомобиль врезался в стоявший троллейбус. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 21-летний местный...
 
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