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В Бресте водитель на Volkswagen врезался в троллейбус и погиб
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 10 июля в первом часу ночи в Бресте автомобиль врезался в стоявший троллейбус.
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Водитель Volkswagen получил смертельные травмы. Проводится проверка.
Несколько дней назад на МКАД легковушка врезалась в маршрутку.
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Новости Беларуси. 10 июля в первом часу ночи в Бресте автомобиль врезался в стоявший троллейбус. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 21-летний местный...
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