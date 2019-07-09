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В Женеве проходят переговоры по присоединению Беларуси к ВТО: делегацию возглавляет Александр Турчин
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Женеве проходят переговоры по присоединению Беларуси к ВТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нашу делегацию возглавляет первый заместитель премьер-министра Александр Турчин.
Плотный график встреч рассчитан на четыре дня. Широкий круг вопросов будет обсуждаться с руководством Всемирной торговой организации и главой рабочей группы по вступлению Беларуси, постоянным представителем Турции при организации.
К слову, это уже 12-й раунд переговоров. Напомним, Беларусь рассчитывает присоединиться к ВТО в 2020 году.
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В Женеве проходят переговоры по присоединению Беларуси к ВТО: делегацию возглавляет Александр Турчин
Новости Беларуси. В Женеве проходят переговоры по присоединению Беларуси к ВТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нашу делегацию возглавляет первый...
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