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На 89 году жизни скончался агент Z из фильма «Люди в чёрном»

10.07.2019 10:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. 9 июля на 89 году ушёл из жизни актёр Рип Торн, сыгравший агента Z в фильме «Люди в чёрном».

Как сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя актера, Торн умер в окружении своей семьи — супруги Эми Райт и двух дочерей.

Элмор Руал «Рип» Торн-младший родился 6 февраля 1931 в Техасе. Хотя сперва мужчина поступал в университет, чтобы изучать сельское хозяйство, а потом перешёл в другой университет с целью заниматься архитектурой, в итоге он остановился на театральном отделении.

На 89 году жизни скончался агент Z из фильма «Люди в чёрном»
Фото: Internet Movie Database

После окончания учебного заведения Торн автостопом добрался до Голливуда, чтобы стать высокооплачиваемым актёром. Деньги ему были нужны, чтобы купить ранчо.

Всё оказалось не настолько хорошо, как Рип себе представлял. Некоторое время ему приходилось заниматься подработками. Дебют состоялся в 1956 году.

Рип был разноплановым актёром, он снимался как в драмах, так и в комедиях. Одной из самых известных его ролей стал агент Z в фильме «Люди в чёрном». В последние годы Торн не снимался в фильмах, предпочитая работу продюсера.

Люди в материале: Рип Торн
 
 
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Новости США. 9 июля на 89 году ушёл из жизни актёр Рип Торн, сыгравший агента Z в фильме «Люди в чёрном». Как сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя актера,...
 
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