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Что-то среднее между общагой и коммуналкой: какое жилье нужно для современной молодежи

10.07.2019 11:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Молодежь все больше отказывается от владения собственным жильем в пользу аренды. Это новый тренд на рынке недвижимости во всем мире. На московском урбанистическом форуме урбанисты и девелоперы обсудили современные форматы жилья, какие требования к нему предъявляет новое поколение потребителей и нужно ли для них создавать что-то специальное.

Коливинги

Участники конференции в рамках урбанфорума отмечают, что все большую популярность среди молодых людей завоевывают коливинги (это своего рода симбиоз коммуналки и общежития за умеренную арендную плату). В таких зданиях выделяется небольшая площадь под жилье, где можно уединиться, а для работы, общения или приготовления еды отведены специальные зоны, что позволяет создать целостную среду для жизни.


Фото: curbed.com

Креативный директор BMW MINI LIVING, архитектор Оке Хаузер считает, что среди молодого поколения востребованы коливинги и трансформируемые пространства. Чтобы извлекать максимум комфорта из маленького пространства, оно должно быть гибким или гибридным, отмечает архитектор.

Молодежь все больше отказывается от владения собственным жильем в пользу аренды и все чаще предпочитает шеринг, а не покупку, отметили эксперты. Тема коливингов сегодня популярна, но главная проблема — ее не научились продавать поколению, которое не хочет покупать, считает директор департамента системных трансформаций ПИК Марко Михич-Ефтич.

Что хотят миллениалы

Отказ от владения в пользу шеринга вещей или аренды жилья становится особенностью в потреблении поколения миллениалов (рожденные после 1981 года), отметили участники конференции. Молодое поколение все больше будет оставаться арендатором, потому что им не нужно владеть всем, они более мобильны, легко меняют работу и место жительства, говорит коммерческий директор Capital Group Петр Исаев.

Сегодня среди современной молодежи будут востребованы квартиры с отделкой, возможность покупки жилья онлайн и сервисы по аренде жилья, отмечает Михич-Ефтич. По его мнению, ключ в удовлетворении такого спроса — разнообразие и удобство планировок и потребления.


Фото: www.curbed.com

Главное изменение в том, что люди становятся более добровольными и осознанными в плане потребления жилья, убежден старший вице-президент по архитектуре WeWork Мишель Рохкинд. Продукт должен быть более адаптивным под текущие потребности молодежи, считает Исаев. «Сегодня ты молод и дома много гостей, а завтра понадобится уединенное место для семьи. Поэтому девелоперам нужно создавать универсальные планировки жилья и возможности для его трансформации. Продукт для молодого поколения важен с точки зрения адаптивности и нестандартных приемов рекламы», — уверен эксперт.

Нужно ли особое жилье

Сегодня молодежь приобретает жилье чаще не при заключении брака, а уже при появлении детей, отмечает коммерческий директор Capital Group Петр Исаев. После рождения ребенка все ценности коливинга исчезают, соглашается руководитель Центра городской антропологии КБ «Стрелка» Михаил Алексеевский.

Молодое поколение выбирает жилье рядом с работой, любит путешествовать и менять место жизни, потреблять товары масс-маркет и люкс одновременно, им важно быть частью не только семьи, но и социума, утверждает Михич-Ефтич. «Как это влияет на архитектуру и строительный бизнес — никак. Миллениал может выбрать старое и новое здание, в центре и на окраине. Все, что уже есть на рынке, хватит для потребностей и выбора в аренду. Дома строятся на сто лет, а потребности миллениала не вечные, и пока он молод — меняются постоянно», — отмечает эксперт.

Сегодня бесполезно тратить средства и время на исследования потребностей в жилье для миллениалов, потому что мы изучаем то, что уже есть сейчас, дополняет Рохкинд. По его мнению, нужно смотреть в будущее. То, что сегодня интересно молодым людям, через пять лет может оказаться невостребованным — на смену поколению миллениалов придет поколение Z, у которого будут немного другие потребности.

 
 
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Новое поколение горожан уделяет меньше внимания покупке собственного жилья и в целом предъявляет к нему иные требования.
 
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