СНплюс Сергей Возняк охотно ответил на вопросы





— Фактически только из интернета мы узнали, что ты голосовал на съезде против поддержки партией углубления белорусско-российской интеграции, но оказался по этому вопросу в меньшинстве. Не мог бы прокомментировать эту ситуацию?





— Я нахожусь в затруднительном положении. Съезд принял решение, с которым я не согласен, но мое понимание партийной дисциплины не позволяет мне критиковать это решение в публичном пространстве, во внепартийной среде.





Человек, который изложил съездовскую дискуссию, сделал это с чьих-то слов и потому многое исказил. Например, выставил дело таким образом, будто бы в партии образовалась чуть ли не группа «евроинтеграторов», выступающих против союза с Россией.





На самом деле вопрос евроинтеграции Беларуси съездом конкретно и партией вообще никогда не поднимался.





— Однако делегат съезда Возняк выступил против углубления интеграции с РФ?





— Да, такое было. Причем при голосовании по этому вопросу я оказался в меньшинстве, но не в одиночестве.





— Хорошо. Партийный устав не позволяет тебе критиковать принятое съездом решение. Изложи тогда личное отношение к "союзному государству Беларуси и России".





— Я считаю, что интеграцию двух наших государств можно разделить на две составляющие — на торгово-экономическую, социо-культурную и на политическую.





Что касается первой, то, по моему глубокому убеждению, человек, находящийся в здравом уме, должен выступать за расширение и углубление торгово-экономических связей Беларуси с Россией. Мы не должны потерять российский рынок, который очень критичен для белорусской экономики. Так же критична поставка российских товаров, особенно энергоносителей, на белорусский рынок.





Наши люди должны иметь возможность свободно ездить на работу в Россию, получать там зарплаты. То же самое могу сказать и по поводу культурных, гуманитарных отношений — обычных человеческих связей, студенческих обменов, концертных, спортивных программ.





Это даже не обсуждается, хотя есть безумные люди, которые предлагают отгородиться от России «железным занавесом», совершенно не понимая, какие последствия будут для белорусской экономики…





Но есть другая составляющая интеграции — политическая, где следует быть очень аккуратным. В качестве аргумента я приводил на съезде статью Ленина «О лозунге Соединенных штатов Европы».





Лидер большевистской партии критиковал идею интеграции европейских монархий — Германии, Австро-Венгрии и России — и предупреждал, что интеграция реакционных государств приведет только к тому, что они вместе будут давить социализм.





Я предлагал посмотреть на сегодняшнюю Россию и определить нашу партийную позицию, прежде чем поддерживать идею укрепления союза с такой Россией: является ли она прогрессивным государством, либо это государство по своей внешней и внутренней политике реакционное?





Сложность проблемы еще и в том, что в середине девяностых годов прошлого века наша партия и наша фракция в Верховном Совете 13-го созыва были инициаторами белорусско-российской интеграции. Именно мы требовали от Лукашенко, чтобы он договаривался с Ельциным и Черномырдиным о союзнических отношениях с Россией.





И я не считаю такую позицию ошибочной в тех конкретно-исторических условиях. Вспомним, что тогда в России царил бардак в экономике, с дикой приватизацией и безоглядными либеральными реформами, против которых всегда выступали и будут выступать коммунисты. Но в политическом плане Россия тогда была более прогрессивным государством, чем Беларусь.





В Беларуси в те времена политические свободы и права человека начали сворачиваться, а в России — наоборот, процветала буржуазная демократия. Сегодня этого нет. Я не вижу, в чем сегодня Россия является более прогрессивным государством, чем Беларусь.





Людей там бросают за решетку не за то, что они что-то украли или кого-то убили, а за их политические взгляды, если те не совпадают со взглядами Кремля. В экономике — прежний беспредел и ужасная коррупция.





Моя позиция заключается в том, что интегрироваться с государством, которое является носителем политического и социально-экономического прогресса, — нет никаких вопросов. Политическая же интеграция с нынешней Россией несет в себе огромные риски.





В Беларуси своего бардака хватает. Зачем еще поощрять политические институции, с помощью которых в нашу страну могут прийти «прелести» современной российской действительности — пакет репрессивных законов депутата Яровой, казачки с нагайками, отключение от мирового Интернета, обнаглевшие олигархи, православные попы, которые давно забыли, как Богу молиться, потому что половину своего времени проводят в президиумах «Единой России» и пьют водку на разных презентациях?





Повторюсь: я считаю, что, развивая экономические, культурные, гуманитарные связи с Россией, Беларуси сегодня надо воздержаться от политической интеграции с этим государством.





— Тем не менее съезд партии открыто выступил за укрепление "союзного государства Беларуси и России", и многие восприняли это как движение к «русскому миру»?





— Нет, я не драматизирую ситуацию. Я как раз думаю, что никаких практических последствий это решение партии иметь не будет. Я считаю, что никакого "союзного государства" фактически уже нет, а у того, что от него осталось — незавидное будущее.





Когда депутат Анна Канопацкая начала в интернете собирать подписи за выход из "союзного государства", я ей написал: «Аня, не занимайся ерундой. Нельзя выйти из того, что уже не существует».





Анализ последних событий в белорусско-российских отношениях свидетельствует, что в Кремле принято решение переформатировать двусторонние отношения. Об этом публично сказал бывший российский посол Бабич: союз с Беларусью будет таким, каким его видят в Кремле, либо его не будет вовсе.





Что не устраивает Кремль в нынешнем формате "союзного государства"? Равноправие! Формально действующий договор между Беларусью и Россией сохраняет суверенитет обоих субъектов и провозглашает принцип их равноправия. Именно в таком виде наша партия его в свое время и продвигала.





Сейчас в Кремле хотят принцип равноправия заменить принципом пропорциональности. Нам говорят: белорусская экономика составляет только три процента от российской, следовательно, в этой пропорции и надо распределять полномочия. Жестко заявлено: либо будет так, как сказали мы, либо не будет никак.





Как я понимаю, сейчас ситуация вступила в такую фазу: Кремль будет выкручивать руки Лукашенко и предоставлять Беларуси экономические преференции только в обмен на конкретные шаги по углублению интеграции, а Лукашенко будет сопротивляться покушениям на белорусский суверенитет, выторговывая при этом у РФ экономическую поддержку.





На мой взгляд, в такой ситуации партия «Справедливый мир» должна выступить временным союзником Лукашенко, а не союзником Путина. Я не вижу в партии серьезных настроений в пользу неравноправного союза с Россией, в пользу ликвидации белорусского суверенитета.





Поэтому, думаю, спор на съезде между делегатом Калякиным и делегатом Возняком об отношении к "союзному государству" носит чисто теоретический характер. Практический вызов для нашей партии наступит, если Кремль начнет по-серьезному «наклонять» Лукашенко в сторону открытой или закамуфлированной инкорпорации.





— Сергей Возняк против «русского мира»?





— Я родился и вырос в Белгороде, воспитывался на русской литературе, русский язык для меня родной. В России могила мамы, там живет отец, родной брат с семьей, множество одноклассников, армейских сослуживцев, друзей, знакомых.





Я очень люблю «русский мир» Достоевского. Весь он основан на слезинке ребенка из «Братьев Карамазовых». Помнишь потрясающий рассказ Ивана Карамазова брату своему Алеше об издевательствах над детьми? Достоевский убежден, что в этом мире ничего не стоит одной слезинки ребенка.





Это русский мир Достоевского.





А Владимир Владимирович Путин предложил другой «русский мир» — агрессивный, насквозь коррупционный. С таким «русским миром» я не хочу иметь ничего общего.