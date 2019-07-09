Божественная находка. В Израиле обнаружили древний библейский город









Новое время со ссылкой на The Jerusalem Post, древний город Циклаг, который фигурировал в Библии как место, где царь Давид скрывался от царя Иудеи Саула, нашли на востоке Израиля у подножья Иудейских гор. Редкую библейскую находку обнаружили австралийские и израильские археологи. Как пишетсо ссылкой на The Jerusalem Post, древний город Циклаг, который фигурировал в Библии как место, где царь Давид скрывался от царя Иудеи Саула, нашли на востоке Израиля у подножья Иудейских гор.





В Библии сказано, что Геф — правитель города Анхус, где жил древний народ филистимляне — передал свой другой город Циклаг во владение Давиду, чтобы тот мог скрыться от царя Саула. Давид использовал Циклаг как разбойничью базу для походов на местные племена — амаликитян — и отвоевывая потихоньку власть Саула.





Давид отдавал значительную часть награбленных денег филистимлянам, которые позже сокрушили израильтян в одной из битв. Воспользовавшись этим, Давид развернул двухлетнее противостояние между Иудеей и Израилем, после чего его объявили царем всего Израиля.









Следы филистимского города Циклаг, который стал важнейшим для становления власти Давида, ученые датировали как раз временем жизни царя Давида — предположительно X век до нашей эры.





Ранее археологи полагали, что Циклаг — это остатки другого города — Халуца — на юге Израиля, но не нашли там следов филистимских и иудейских поселений. Согласно последнему открытию, Циклаг был расположен в районе современного поселения Хирбет а-Раи.





Именно здесь, по утверждению ученых, жили филистимляне, а позже этот город был уничтожен пожаром. Археологи также нашли там керамическую посуду, сосуды для хранения вина и масла, идентичные тем, которые уже находили в иудейских городах недалеко от Иерусалима.