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Белорусский биатлонист Владимир Чепелин завершил карьеру

10.07.2019 10:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский биатлонист Владимир Чепелин завершил спортивную карьеру. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердили в Белорусской федерации биатлона.

Наиболее высокого результата в национальной команде спортсмен добился в 2016 году, заняв третье место в индивидуальной гонке на 20 км в шведском Эстерсунде. Он также принимал участие в зимних Олимпийских играх в Сочи и Пхенчхане.

Сборная Беларуси сейчас готовится к сезону в спорткомплексе "Раубичи". После завершения сбора под Минском стреляющие лыжники уедут в итальянский Антхольц. Затем вернуться в Минск и выступят на домашнем чемпионате мира по летнему биатлону, который пройдет в "Раубичах" с 23 по 25 августа.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский биатлонист Владимир Чепелин завершил спортивную карьеру. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердили в Белорусской федерации биатлона.
 
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