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Умер один из богатейших людей планеты

10.07.2019 10:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бизнесмен и бывший независимый кандидат в президенты США Росс Перо умер на 89-м году жизни после пяти месяцев борьбы с лейкемией, передает CNN со ссылкой на представителя его семьи Джеймса Фуллера.



Росс Перо был основателем компании Electronic Data Systems, которую в 1985 году он продал General Motors за $2,5 млрд. Спустя три года после сделки он основал IT-компанию Perot Systems, которая позже была приобретена Dell за $3,9 млрд.

Бизнесмен дважды баллотировался на пост президента США — в 1992 и 1996 годах. В первый раз он набрал почти 19% голосов избирателей и занял третье место после Билла Клинтона и действовавшего президента Джорджа Буша-старшего. В ходе избирательной кампании он критиковал Североамериканское соглашение о свободной торговле (которое поддерживали его главные конкуренты) и утверждал, что оно приведет к потере рабочих мест в стране.

В 1996 году баллотировался от созданной им Партии реформ и набрал 8% голосов, с большим отрывом уступив Биллу Клинтону (49,2%) и Бобу Доулу (40,7%).

Перо занимал 478-ю строчку в рейтинге самых богатых людей мира в 2019 году. Его состояние оценивается в 4,1 млрд долларов.
 
 
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Бизнесмен и бывший независимый кандидат в президенты США Росс Перо умер на 89-м году жизни после пяти месяцев борьбы с лейкемией, передает CNN со ссылкой на...
 
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