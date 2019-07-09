Умер один из богатейших людей планеты









Росс Перо был основателем компании Electronic Data Systems, которую в 1985 году он продал General Motors за $2,5 млрд. Спустя три года после сделки он основал IT-компанию Perot Systems, которая позже была приобретена Dell за $3,9 млрд.





Бизнесмен дважды баллотировался на пост президента США — в 1992 и 1996 годах. В первый раз он набрал почти 19% голосов избирателей и занял третье место после Билла Клинтона и действовавшего президента Джорджа Буша-старшего. В ходе избирательной кампании он критиковал Североамериканское соглашение о свободной торговле (которое поддерживали его главные конкуренты) и утверждал, что оно приведет к потере рабочих мест в стране.





В 1996 году баллотировался от созданной им Партии реформ и набрал 8% голосов, с большим отрывом уступив Биллу Клинтону (49,2%) и Бобу Доулу (40,7%).





Перо занимал 478-ю строчку в рейтинге самых богатых людей мира в 2019 году. Его состояние оценивается в 4,1 млрд долларов.



