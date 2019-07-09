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У МТБанка опять проблемы: временно приостановлена работа Интернет и мобильного банка

10.07.2019 09:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Работа Интернет и мобильного банка МТБанка приостановлена 9 июля для анализа функционирования систем и проведения дополнительных технических работ.

В данный момент идет проверка единичных сообщений, появившихся в сети, о возможности случайно попасть в чужой личный кабинет, воспользовавшись входом по отпечатку пальца.

«Мы полностью контролируем ситуацию, случаев попыток воспользоваться средствами с чужого счета не зафиксировано. Отключение сервисов является скорее превентивной мерой. Технические специалисты сделают свое заключение и внесут коррективы, направленные на усиление безопасности, после чего работа Интернет и мобильного будет возобновлена», - сообщил директор по розничному бизнесу МТБанка Никита Козырев.

Банк отмечает, что воспользоваться средствами с чужого счета невозможно без одобрения его владельца: для всех операций, подверженных риску несанкционированного использования средств, предусмотрена дополнительная аутентификация в виде одноразового пароля, высылаемого СМС-сообщением на номер телефона, указанного ранее владельцем счета.

МТБанк приносит свои извинения за временные неудобства. 
 
 
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Работа Интернет и мобильного банка МТБанка приостановлена 9 июля для анализа функционирования систем и проведения дополнительных технических работ.
 
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