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У МТБанка опять проблемы: временно приостановлена работа Интернет и мобильного банка
Источник материала: Партизан
Работа Интернет и мобильного банка МТБанка приостановлена 9 июля для анализа функционирования систем и проведения дополнительных технических работ.
В данный момент идет проверка единичных сообщений, появившихся в сети, о возможности случайно попасть в чужой личный кабинет, воспользовавшись входом по отпечатку пальца.
«Мы полностью контролируем ситуацию, случаев попыток воспользоваться средствами с чужого счета не зафиксировано. Отключение сервисов является скорее превентивной мерой. Технические специалисты сделают свое заключение и внесут коррективы, направленные на усиление безопасности, после чего работа Интернет и мобильного будет возобновлена», - сообщил директор по розничному бизнесу МТБанка Никита Козырев.
Банк отмечает, что воспользоваться средствами с чужого счета невозможно без одобрения его владельца: для всех операций, подверженных риску несанкционированного использования средств, предусмотрена дополнительная аутентификация в виде одноразового пароля, высылаемого СМС-сообщением на номер телефона, указанного ранее владельцем счета.
МТБанк приносит свои извинения за временные неудобства.
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Работа Интернет и мобильного банка МТБанка приостановлена 9 июля для анализа функционирования систем и проведения дополнительных технических работ.
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