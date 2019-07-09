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Насколько «силен» белорусский паспорт
Источник материала: Партизан
Наша страна расположилась на одной строчке с Казахстаном.
Индекс оценивает паспорта стран по предоставляемой ими свободе перемещения, пишет
** количество стран и территорий с безвизовым или упрощенным въездом для граждан указанной страны
Источник: «The Henley Passport Index 2019» от компании Henley & Partners (Швейцария)
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Наша страна расположилась на одной строчке с Казахстаном.
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