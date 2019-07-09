В Минск прилетел заместитель помощника госсекретаря США Джоржд Кент

Рабочие встречи высокопоставленный представитель американской демократии проведет сегодня.





Джордж Кент уже приезжал в Минск в марте. Тогда он встретился с министром иностранных дел Владимиром Макеем. Во время встречи глава беларусского МИДа проинформировал американскую сторону о снятии ограничения на количество сотрудников в минском посольстве.





Возлагать цветы к памятникам беларусским писателям уже становится традицией для Джорджа Кента. Во время мартовского визита он возложил цветы к памятнику Антону и Ивану Луцкевичам.





Надо отметить, что в официальном поздравлении на имя президента США по случаю Дня независимости Александр Лукашенко сделал не совсем стандартный ход и намекнул на возвращение послов.





В 2008 году в ответ на ужесточение санкций со стороны США Беларусь понизила уровень дипломатических отношений. С тех пор США в нашей стране представляет временный поверенный, а штат посольства сокращен до минимума.