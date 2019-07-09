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В Минск прилетел заместитель помощника госсекретаря США Джоржд Кент

10.07.2019 09:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минск снова прилетел заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент. Его снимок у памятника Максиму Богдановичу опубликовало посольство США на странице в Facebook. В подписи к фотографии говорится, что Джордж Кент воспользовался возможностью почтить память беларусского классика, порассуждать о судьбе беларусской литературы и современного беларусского литературного языка.

Рабочие встречи высокопоставленный представитель американской демократии проведет сегодня.

Джордж Кент уже приезжал в Минск в марте. Тогда он встретился с министром иностранных дел Владимиром Макеем. Во время встречи глава беларусского МИДа проинформировал американскую сторону о снятии ограничения на количество сотрудников в минском посольстве.

Возлагать цветы к памятникам беларусским писателям уже становится традицией для Джорджа Кента. Во время мартовского визита он возложил цветы к памятнику Антону и Ивану Луцкевичам.

Надо отметить, что в официальном поздравлении на имя президента США по случаю Дня независимости Александр Лукашенко сделал не совсем стандартный ход и намекнул на возвращение послов.

В 2008 году в ответ на ужесточение санкций со стороны США Беларусь понизила уровень дипломатических отношений. С тех пор США в нашей стране представляет временный поверенный, а штат посольства сокращен до минимума.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минск снова прилетел заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент. Его снимок у памятника Максиму Богдановичу опубликовало посольство США...
 
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