|
В Минск прилетел заместитель помощника госсекретаря США Джоржд Кент
Источник материала: Партизан
В Минск снова прилетел заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент. Его снимок у памятника Максиму Богдановичу опубликовало посольство США на странице в Facebook. В подписи к фотографии говорится, что Джордж Кент воспользовался возможностью почтить память беларусского классика, порассуждать о судьбе беларусской литературы и современного беларусского литературного языка.
Рабочие встречи высокопоставленный представитель американской демократии проведет сегодня.
Джордж Кент уже приезжал в Минск в марте. Тогда он встретился с министром иностранных дел Владимиром Макеем. Во время встречи глава беларусского МИДа проинформировал американскую сторону о снятии ограничения на количество сотрудников в минском посольстве.
Возлагать цветы к памятникам беларусским писателям уже становится традицией для Джорджа Кента. Во время мартовского визита он возложил цветы к памятнику Антону и Ивану Луцкевичам.
Надо отметить, что в официальном поздравлении на имя президента США по случаю Дня независимости Александр Лукашенко сделал не совсем стандартный ход и намекнул на возвращение послов.
В 2008 году в ответ на ужесточение санкций со стороны США Беларусь понизила уровень дипломатических отношений. С тех пор США в нашей стране представляет временный поверенный, а штат посольства сокращен до минимума.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минск снова прилетел заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент. Его снимок у памятника Максиму Богдановичу опубликовало посольство США...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)