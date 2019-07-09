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Чего Минск ожидает от визита генсека ООН?

10.07.2019 09:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

И как Беларусь влияет на политику этой международной организации?

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш собирается приехать в Беларусь в сентябре. Детали визита обсуждались на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с Постоянным координатором системы развития ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий.

С 2015 года Беларусь все больше открывается миру, и различные международные структуры проявляют к стране интерес, отмечает руководитель Центра европейской трансформации Андрей Егоров, пишет "Завтра твоей страны".

— И этот визит можно рассматривать как один из возможных шагов ООН к восстановлению отношений с Беларусью, — отмечает политолог.

С одной стороны, в Беларуси действует Программа развития ООН, через которую в страну направляется техническая помощь. С другой — спецдокладчик ООН по правам человека и Комитет по правам человека ООН имеют значительные претензии к Беларуси.

— Поскольку приезд спецдокладчика в Беларусь невозможен, то визит политических органов ООН для выяснения ситуации в стране является логичным шагом. Это попытка разобраться, что же здесь происходит, — считает Андрей Егоров.

Ведь Беларусь — одна из значимых региональных стран, которые вовлечены во все процессы, происходящие на уровне ООН. Она, например, участвует в подписании крупных международных договоров типа Парижского соглашения по климату, в консультациях ООН по разным отраслевым политикам.

— Беларусь как страна, имеющая право голоса, участвует во многих обсуждениях, вносит свои предложения. Голос Беларуси как рядового члена ООН учитывается. Другое дело, что это небольшая страна и ее влияние ограничивается ее же масштабами, — говорит эксперт.

При голосовании в ООН по политическим вопросам белорусская сторона почти всегда придерживается позиции России.


— Особенно если речь идет об Украине, — подчеркивает Андрей Егоров. — Но здесь белорусы используют классическую стратегию продажи геополитической лояльности за экономические преференции от России. При этом все понимают, что это никакой не значимый шаг, что это практически не влияет на отношения с той же Украиной, поэтому Минск может себе это позволить.   

По его словам ООН по-прежнему влиятельна в мире. Но если говорить о том, справляется ли ООН с задачами глобального управления, которые усложняются с разными процессами, в том числе и глобализацией, то по поводу ООН существует очень много критики.

Впрочем, по оценке эксперта, сейчас можно говорить «вообще о кризисе глобального управления, на примере не только ООН, но и Всемирной торговой организации, Международного валютного фонда».
 
Теги: Минск
 
 
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