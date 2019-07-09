Чего Минск ожидает от визита генсека ООН?

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш собирается приехать в Беларусь в сентябре. Детали визита обсуждались на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с Постоянным координатором системы развития ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий.





"Завтра твоей страны" . С 2015 года Беларусь все больше открывается миру, и различные международные структуры проявляют к стране интерес, отмечает руководитель Центра европейской трансформации Андрей Егоров, пишет





— И этот визит можно рассматривать как один из возможных шагов ООН к восстановлению отношений с Беларусью, — отмечает политолог.





С одной стороны, в Беларуси действует Программа развития ООН, через которую в страну направляется техническая помощь. С другой — спецдокладчик ООН по правам человека и Комитет по правам человека ООН имеют значительные претензии к Беларуси.





— Поскольку приезд спецдокладчика в Беларусь невозможен, то визит политических органов ООН для выяснения ситуации в стране является логичным шагом. Это попытка разобраться, что же здесь происходит, — считает Андрей Егоров.





Ведь Беларусь — одна из значимых региональных стран, которые вовлечены во все процессы, происходящие на уровне ООН. Она, например, участвует в подписании крупных международных договоров типа Парижского соглашения по климату, в консультациях ООН по разным отраслевым политикам.





— Беларусь как страна, имеющая право голоса, участвует во многих обсуждениях, вносит свои предложения. Голос Беларуси как рядового члена ООН учитывается. Другое дело, что это небольшая страна и ее влияние ограничивается ее же масштабами, — говорит эксперт.





При голосовании в ООН по политическим вопросам белорусская сторона почти всегда придерживается позиции России.









— Особенно если речь идет об Украине, — подчеркивает Андрей Егоров. — Но здесь белорусы используют классическую стратегию продажи геополитической лояльности за экономические преференции от России. При этом все понимают, что это никакой не значимый шаг, что это практически не влияет на отношения с той же Украиной, поэтому Минск может себе это позволить.





По его словам ООН по-прежнему влиятельна в мире. Но если говорить о том, справляется ли ООН с задачами глобального управления, которые усложняются с разными процессами, в том числе и глобализацией, то по поводу ООН существует очень много критики.





Впрочем, по оценке эксперта, сейчас можно говорить «вообще о кризисе глобального управления, на примере не только ООН, но и Всемирной торговой организации, Международного валютного фонда».