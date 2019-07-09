Первый День рождения «Смородины»

Недавно первую годовщину со дня открытия отпраздновал Смолевичский молодежный центр «Смородина». За этот небольшой промежуток времени «Смородина» стала излюбленным местом молодежи Смолевиччины, здесь реализовано множество важных проектов.

На празднике собралась молодежь города и района, сотрудники центра и заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Виктория Анатольевна Колисова, директор районного организационно-методического центра Владимир Михайлович Гавриков.

Грамотно и креативно руководит «Смородиной» Елена Николаевна Нехаенко. Обращаясь к гостям, она отметила, что центр динамично развивается благодаря заинтересованности молодежи, преданности выбранному делу сотрудников, поддержке и талантам юношей и девушек Смолевиччины.





– Уважаемые друзья, мне сегодня очень приятно находиться в этом просторном зале, видеть столько счастливых радостных лиц, – обратилась к собравшимся Виктория Колисова. – Наш город очень долго ждал появления центра, в котором будет собираться молодежь. Очень приятно, что работники «Смородины» – это в основном молодые люди, которые полны энергии и новых идей. Первый год был непростым, вам нужно было многому научиться, но я уверена, что с каждым годом к вам будет приходить все больше и больше молодежи. Я желаю вам оригинальности, неповторимости, растите, развивайтесь и зажигайте новые звезды Смолевиччины.

Теплые пожелания и подарки принимали в этот день виновники торжества от гостей.

Затем сотрудники «Смородины» подарили всем яркую и насыщенную творческую программу. Как отметила директор центра, в концерт они постарались вместить все, чем жил центр этот год.





Если посмотреть на направления деятельности «Смородины», то они весьма разнообразны: вокал и школа ди-джеев, хореография, театральное творчество и уличный театр, волонтерская работа и другие. Что касается возраста тех, кто занимается в центре, то можно сказать, что его двери открыты для всех желающих. За год работы «Смородина» неоднократно становилась площадкой для проведения различных мероприятий и встреч, семинаров и праздников.

Коллектив молодежного центра – это концентрат таланта, креатива, смелых решений и любви к своему делу. Праздничная программа началась с выступления кавер-бэнда «Смородина». Вокалист и клавишник Степан Богданович, гитаристы Эдуард Ахременко и Павел Деркач, ударник Алексей Наркевич и вокалистка Дарья Сергеева, объединившись в коллектив, уже стали излюбленной молодежью Смолевиччины музыкальной группой. Юные звездочки исполняли известные песни в современной аранжировке и своим творчеством дарили гостям хорошее праздничное настроение.

На базе молодежного центра успешно работает волонтерское движение «Красная Смородина», организатором и руководителем которого является Дарья Сергеева. Ребята постоянно организовывают социальные акции, участвуют в мероприятиях города и просто не остаются равнодушными там, где нужна помощь. Директор центра вручила активистам волонтерского движения благодарность за проделанную работу и пожелала сил на новые свершения.

Совместно с танцевальной школой «Респект» под руководством Лилии Кондратьевой в феврале на базе «Смородины» прошел масштабный танцевальный фестиваль «Заруба-3». С тех пор ребята являются постоянным участниками концертов и праздничных программ на базе молодежного центра. Они также пришли поздравить «Смородину» с днем рождения и подарили гостям красочное выступление.

Живые статуи, ходулисты, фаер-шоу – это все студия «Уличного театра», участники которой также порадовали гостей красочным выступлением.

У посетителей «Смородины» есть уникальная возможность – на практике освоить азы диджейского дела. Они пишу песни и ведут подростковые дискотеки. Гостей праздника порадовали творческими номерами и представители студии брэйк данса «Да Браво».

– Кому, как не представителям сферы культуры известно, что работа – второй дом и коллектив становится второй семьей, где каждый спешит на помощь друг другу, – отметила арт-директор «Смородины» Наталья Пауэр. – Ни о каком успехе не может идти речи, если весь коллектив не включается в работу. В молодежном центре ты обязан творить.

Гостям праздника был предоставлен комедийный этюд, в котором приняли участие работники центра не только творческих профессий, но и из числа обслуживающего персонала. Каждый, невзирая на профессию, продемонстрировал свои творческие способности и порадовал гостей увлекательной постановкой.

– Я хотела бы выразить благодарность сотрудникам, которые каждый день плечом к плечу помогают воплощать все идеи, – отметила руководитель центра Елена Нехаенко и вручила благодарности всем участникам праздничной программы и сотрудникам «Смородины».

Елена Николаевна с уверенностью отмечает, что такой молодежный центр был необходим городу.

– Мы со своей командой стараемся находить талантливых ребят и развивать новые молодежные направления, – рассказала Елена Николаевна. – Объединившись, нам по силам воплотить все мечты и приятно, что у нас нет разделения по профессиям. Например, официант может и петь или в театральной постановке быть задействованным, а товаровед танцует с бугенгами, мы приветствуем такое соединение направлений. Ведь если человек наделен умениями, нельзя талант закапывать.

Напоследок интересуюсь у Елены Николаевны, откуда она черпает вдохновение?

Она с улыбкой на лице отвечает, что чувствует поддержку коллектива и видит, что центр пользуется популярностью среди молодежи.

– Когда я вижу счастливую молодежь, мне хочется творить еще и еще, – резюмировала собеседница.

Лидия СУДНИКОВИЧ