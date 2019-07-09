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Дети попробуют себя в 50 профессиях на семейном фестивале «Букидс»

10.07.2019 11:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Крупнейший cемейный фестиваль «Букидс» пройдет 20 и 21 июля в Ботаническом саду в восьмой раз. Тема фестиваля, как и на прошедшем зимнем фесте, — Профессии. В эти дни каждый ребенок ощутит себя взрослым, ведь юным гостям заведут специальные трудовые книжки, с которыми они устроятся на работу. Заработанные деньги можно будет потратить в импровизированном магазине игрушек.


Фото предоставлено организаторами

На этот раз фестиваль пройдет в самом живописном месте города Минска — Центральном ботаническом саду. Представители сезонных профессий заполнят территорию сада. Все пространство будет разделено на тематические улицы со своей инфраструктурой. При прохождении практической части за каждую профессии посетители получают зарплату, которую в будущем могут потратить, купив игрушку в специальном магазине.

Организаторы мероприятия подготовили для юных минчан много интересных локаций и более 50 профессий. Тут можно будет спроектировать и построить первый дом в Новой Боровой, создать ландшафтный арт-объект вместе с мишкой Барни, пройти уроки финансовой грамотности и получить первую зарплату в банке, освоить столярное мастерство и научиться ухаживать за садом, ощутить себя артистом цирка и даже на пару дней стать фермером, посадить яблоневый сад в импровизированном саду. Многие дети мечтали замесить раствор и из кирпича построить стену, уложить плитку, прикрутить унитаз, заправить автомобиль и узнать все о топливе, примерить бронежилет и стать инкассатором, получить первые водительские права, посидеть в кабине экскаватора — все это возможно сделать на Букидс.


Фото предоставлено организаторами

На фестиваль приедут настоящие герои: пожарная машина с сотрудниками МЧС, машина скорой помощи на борту с врачами, машина ГАИ, военный автомобиль.

Для юных ученых создадут Научный город, где представят профессии: химик, биолог, физик, археолог, программист. Организаторы не забыли и маленьких модников — на площадке красоты дети освоят профессии визажиста, фотомодели, стилиста, швеи. Пчеловод, организатор пространства, декоратор, мороженщик — даже взрослым будет интересно участвовать в активностях фестиваля.

На театральной площадке пройдет более 15 спектаклей в двух категориях: для малышей до 3 лет и для детей постарше. А еще для посетителей будет работать фермерский фудкорт с полезными продуктами, игровыми и разнообразными спортивными площадками, чтобы каждый член семьи нашёл себе занятие на фестивале.

Когда: 20 и 21 июля, 10.00 — 19.00.

Где: .

Сколько: 15 рублей — один билет, 25 рублей — семейный билет, детям вход свободный.

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Теги: Минск
 
 
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Крупнейший cемейный фестиваль «Букидс» пройдет 20 и 21 июля в Ботаническом саду в восьмой раз. Тема фестиваля, как и на прошедшем зимнем фесте, - Профессии. В эти дни...
 
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