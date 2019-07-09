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Минскую Площадь Победы скоро закроют. Зачем?
Источник материала: KYKY>
Площадь Победы в Минске в ближайшее время закроют,
Информацию подтвердили в Мингорисполкоме. Там объяснили, что площадь хотят улучшить: на данный момент готовят предпроектную документацию, по которой разработают сам проект. Городские власти планируют заменить стилобат монумента, реставрировать обелиск, а также сделать электроподогрев гранитного покрытия памятника.
Работы хотят закончить к 9 мая 2020 года, то есть к 75-летию победы над немецко-фашистскими захватчиками.
Фото обложки: @tosya_rvm.
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