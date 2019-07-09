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Петиция: люди требуют, чтобы чиновники отвечали им на беларуском

10.07.2019 09:52 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На сайте «Удобный город» появилась еще одна петиция: ее авторы требуют обязать чиновников отвечать на том языке, на котором к ним обратились. В том числе на беларуском.

О чем эта петиция?

Петиция начинается с напоминания о том, что государство несет ответственность за сохранение историко-культурного наследия. Согласно закону, Беларусь должна обеспечивать развитие как русского, так и беларуского государственных языков. По этой причине почти десять лет назад власти приняли закон «Об обращениях граждан и юридических лиц». Это дало возможность заявителям получать ответ на языке обращения. Но в нем есть нюанс: чиновники отвечали на беларуском только в том случае, если люди обращались в письменной или электронной форме, но не в устной.

При этом авторы петиции делают акцент на том, что на госслужбу принимают лишь тех, кто владеет двумя государственными языками. Значит, не только русским, но и беларуским – в нужном объеме. По их мнению, следующий логичный шаг – доработать существующее законодательство: чтобы людям отвечали на беларуском вне зависимости от того, обратились они устно или письменно.

Куда направят петицию?

На момент публикации петицию подписали 487 человек. Через 13 дней ее направят в Национальный центр законодательства и правовых исследований Беларуси, а также в Палату представителей Национального собрания Беларуси. Если вы разделяете идею этого обращения, можете присоединиться по ссылке.

Фото обложки: @jankanski.

 
 
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На сайте «Удобный город» появилась еще одна петиция: ее авторы требуют обязать чиновников отвечать на том языке, на котором к ним обратились. В том числе на...
 
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