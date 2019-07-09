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Украина запретила своим детям выступать на "Евровидении", если они выступали ранее в России

10.07.2019 11:12 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Украина запретила своим детям выступать на "Евровидении", если они выступали ранее в России

Национальная общественная телерадиокомпания Украины изменила правила отборочного тура вокалистов на детское «Евровидение». Теперь там не могут участвовать дети, выступавшие в России.

Соответствующий документ опубликован на сайте конкурса, сообщает РБК. Решение об изменении регламента отбора на детскую версию конкурса принято после ситуации с певицей Maruv, которая отказалась участвовать в «Евровидении-2019» от Украины из-за требований отменить свои выступления в России. Теперь в политические дрязги между двумя странами втянули и детей.

Согласно принятому решению, если кто-то из детей выступал в России с 1 января 2014 года, то им категорически запрещено представлять Украину на музыкальном конкурсе "Евровидение". Речь идет также о вокалистах, которые в настоящее время выступают на «территории страны-агрессора» и участвуют в мероприятиях, организованных российскими госорганами.

 
 
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Национальная общественная телерадиокомпания Украины изменила правила отборочного тура вокалистов на детское «Евровидение». Теперь там не могут участвовать...
 
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