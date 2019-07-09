Источник материала: Ежедневник





Национальная общественная телерадиокомпания Украины изменила правила отборочного тура вокалистов на детское «Евровидение». Теперь там не могут участвовать дети, выступавшие в России.

Соответствующий документ опубликован на сайте конкурса, сообщает РБК. Решение об изменении регламента отбора на детскую версию конкурса принято после ситуации с певицей Maruv, которая отказалась участвовать в «Евровидении-2019» от Украины из-за требований отменить свои выступления в России. Теперь в политические дрязги между двумя странами втянули и детей.

Согласно принятому решению, если кто-то из детей выступал в России с 1 января 2014 года, то им категорически запрещено представлять Украину на музыкальном конкурсе "Евровидение". Речь идет также о вокалистах, которые в настоящее время выступают на «территории страны-агрессора» и участвуют в мероприятиях, организованных российскими госорганами.