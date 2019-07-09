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Aston Martin показал облик купе DBS GT Zagato из специального юбилейного комплекта
Источник материала: Tut.by
Итальянское дизайнерское ателье Zagato в этом году отмечает вековой юбилей. Компанию Aston Martin с бюро из Милана связывает многолетнее сотрудничество — подарком к столетию Zagato станет юбилейный комплект DBZ Centenary Collection.
Он будет включать суперкар DBS GT Zagato, созданный на базе серийной модели DBS Superleggera с 715-сильным V12 Biturbo 5.2 под капотом. Дизайнерские
Одной из главных «фишек» оригинального кузова DBS GT Zagato станет активная радиаторная решетка, состоящая из 108 треугольных элементов из углепластика — при запуске двигателя заслонки открываются, отчего кажется, что машина оживает. Крыша купе полностью изготовлена из карбона, то есть заднего стекла у DBS GT Zagato нет — на корме имеется видеокамера, передающая изображение на встроенный в салонное зеркало экран.
Чтобы стать владельцем DBS GT Zagato, придется раскошелиться на еще одну машину — DB4 GT Zagato Continuation, являющейся «продолжением» серии классического DB4 GT Zagato 1960 года. Собственно, эта парочка и есть DBZ Centenary Collection — 19 юбилейных наборов, каждый из которых оценен в 6 миллионов фунтов (почти 7,5 миллиона долларов). Причем сперва клиенты получат DB4 GT Zagato Continuation (уже в этом году), выпуск же DBS GT Zagato начнется только в 2020 году.
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Компанию Aston Martin с бюро Zagato связывает многолетнее сотрудничество - подарком к столетию итальянского ателье станет юбилейный комплект DBZ Centenary Collection.
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