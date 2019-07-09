Aston Martin показал облик купе DBS GT Zagato из специального юбилейного комплекта

Источник материала: Tut.by

Итальянское дизайнерское ателье Zagato в этом году отмечает вековой юбилей. Компанию Aston Martin с бюро из Милана связывает многолетнее сотрудничество — подарком к столетию Zagato станет юбилейный комплект DBZ Centenary Collection.





Он будет включать суперкар DBS GT Zagato, созданный на базе серийной модели DBS Superleggera с 715-сильным V12 Biturbo 5.2 под капотом. Дизайнерские скетчи этой машины Aston Martin обнародовал еще весной, а теперь появились и первые студийные фотографии, на которых стильное купе можно разглядеть во всей красе.





Одной из главных «фишек» оригинального кузова DBS GT Zagato станет активная радиаторная решетка, состоящая из 108 треугольных элементов из углепластика — при запуске двигателя заслонки открываются, отчего кажется, что машина оживает. Крыша купе полностью изготовлена из карбона, то есть заднего стекла у DBS GT Zagato нет — на корме имеется видеокамера, передающая изображение на встроенный в салонное зеркало экран.





Чтобы стать владельцем DBS GT Zagato, придется раскошелиться на еще одну машину — DB4 GT Zagato Continuation, являющейся «продолжением» серии классического DB4 GT Zagato 1960 года. Собственно, эта парочка и есть DBZ Centenary Collection — 19 юбилейных наборов, каждый из которых оценен в 6 миллионов фунтов (почти 7,5 миллиона долларов). Причем сперва клиенты получат DB4 GT Zagato Continuation (уже в этом году), выпуск же DBS GT Zagato начнется только в 2020 году.