Площадь Победы закроют на капремонт. Электронный подогрев все-таки сделают

Источник материала: Tut.by

Площадь Победы закроют на ремонт. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».



Почетный караул на площади Победы. Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

К капитальному ремонту площади Победы приступят в ближайшее время, рассказали в «Горремавтодоре». Проектирование и строительство будут вестись параллельно.

— Сейчас завершается подготовка предпроектной документации, на основании которой и будет разрабатываться проект. Точно будем менять стилобат монумента, реконструировать обелиск, делать электроподогрев гранитного покрытия памятного места. На днях начнем выставлять на объекте ограждения и леса и приступать к работам, — уточнили в объединении.

Завершить капремонт собираются к 9 мая 2020 года, 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Раньше в «Горремавтодоре» объясняли , что предыдущий капремонт площади Победы проводили в 2003 году. Разрушению гранитных плит способствуют многократные циклы замораживания и оттаивания осадков.

— Из-за этого происходят разгерметизация швов, образование трещин на граните, а также выщелачивание и разрушение бетонного основания.

Специалисты считают, что проблему решит зимний подогрев покрытия.