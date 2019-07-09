|
Площадь Победы закроют на капремонт. Электронный подогрев все-таки сделают
Источник материала: Tut.by
Площадь Победы закроют на ремонт. Об этом
К капитальному ремонту площади Победы приступят в ближайшее время, рассказали в «Горремавтодоре». Проектирование и строительство будут вестись параллельно.
— Сейчас завершается подготовка предпроектной документации, на основании которой и будет разрабатываться проект. Точно будем менять стилобат монумента, реконструировать обелиск, делать электроподогрев гранитного покрытия памятного места. На днях начнем выставлять на объекте ограждения и леса и приступать к работам, — уточнили в объединении.
Завершить капремонт собираются к 9 мая 2020 года, 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Раньше в «Горремавтодоре»
— Из-за этого происходят разгерметизация швов, образование трещин на граните, а также выщелачивание и разрушение бетонного основания.
Специалисты считают, что проблему решит зимний подогрев покрытия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К капитальному ремонту площади Победы приступят в ближайшее время
|
Свежие газеты
Архив (Разное)