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Клиенты МТБанка жаловались, что попадают в чужие аккаунты в приложении. Что сделал банк для решения проблемы
Источник материала: Tut.by
МТБанк сегодня возобновил работу мобильного и интернет-банкинга. Клиенты могут пользоваться всеми услугами и сервисами банка без ограничений. Напомним, ранее клиенты МТБанка
«Техническими специалистами был проведен анализ функционирования сервисов. Усилены меры безопасности при работе с интернет-банком и мобильным банком. Приложение для пользователей Android обновлено, приложение для устройств на iOS обновится в ближайшее время», — рассказали в банке.
Напомним, вчера в банке пояснили, что похожие ситуации — единичные случаи, и уверили, что «ситуация полностью находится под контролем», а «деньги клиентов в безопасности». Во избежание повторения проблемы банк отключил интернет- и мобильный банк.
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Клиенты МТБанка жаловались, что попадают в чужие аккаунты в приложении. Что сделал банк для решения проблемы
МТБанк сегодня возобновил работу мобильного и интернет-банкинга. Клиенты могут пользоваться всеми услугами и сервисами банка без ограничений.
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