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Клиенты МТБанка жаловались, что попадают в чужие аккаунты в приложении. Что сделал банк для решения проблемы

10.07.2019 11:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МТБанк сегодня возобновил работу мобильного и интернет-банкинга. Клиенты могут пользоваться всеми услугами и сервисами банка без ограничений. Напомним, ранее клиенты МТБанка жаловались, что при авторизации в мобильном приложении по отпечатку пальца они попадают в аккаунты других людей. «Зашла по отпечатку пальца в приложение, попала на чужую карту. Могла делать операции, как со своей карты. Хорошо, что вовремя заметила, что чужая карта. Потом пыталась зайти в свой аккаунт, но получилось только с четвертой попытки», — рассказывала одна из читательниц.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Техническими специалистами был проведен анализ функционирования сервисов. Усилены меры безопасности при работе с интернет-банком и мобильным банком. Приложение для пользователей Android обновлено, приложение для устройств на iOS обновится в ближайшее время», — рассказали в банке.

Напомним, вчера в банке пояснили, что похожие ситуации — единичные случаи, и уверили, что «ситуация полностью находится под контролем», а «деньги клиентов в безопасности». Во избежание повторения проблемы банк отключил интернет- и мобильный банк.

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МТБанк сегодня возобновил работу мобильного и интернет-банкинга. Клиенты могут пользоваться всеми услугами и сервисами банка без ограничений.
 
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