Луиза не добежала... Как кассирши и инкассаторы воруют миллионы

Беглянку искали все – от полиции до экстрасенсов. Телеведущий Андрей Малахов пообещал миллион за информацию о Луизе.
27 мая Хайруллина посреди рабочего дня отпросилась с работы, чтобы «сходить с ребёнком в поликлинику». И исчезла. А вместе с ней испарились 24,5 млн: 9 млн в рублях, 141 тыс. долл. и 101 тыс. евро – всего 36 банковских упаковок с купюрами. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как Луиза выходила из хранилища с большой сумкой, с которой она ежедневно приходила на работу. Пропажу денег в банке заметили лишь вечером, к тому времени телефон Луизы уже не отвечал. Вместе с ней пропал её 41-летний муж Марат и две дочки, 12 и 8 лет.
Сначала предполагали, что они сбежали на белом автомобиле Renault Duster. Но 25 июня, то есть почти через месяц, отец Луизы Рамиль Муллахметов нашёл его в своём гараже, которым почти не пользовался. В салоне машины находились постельные принадлежности. Видимо, женщина с семьёй какое-то время там скрывалась или планировала это сделать.
Муллахметов рассказал, что в коттедже Хайруллиных вещи были разбросаны по всему дому, а это, мол, значит, что собирались второпях. Хотя известно, что родители забрали под конец учебного года документы детей из школы, а девочки рассказывали одноклассникам, что уедут с родителями на море. То есть можно говорить, что преступление было спланированным.
Многие спрашивают: как простой кассир смогла вынести без проблем столько денег? Луиза работала в банке 5 лет и выросла до старшего кассира, который имеет доступ ко всем банковским помещениям. Она была на хорошем счету, никаких вопросов у службы безопасности банка к ней не было. Даже несмотря на судимость её сестры. У Марата не столь безупречная биография. Говорят, он зарабатывал вахтовиком в нефтяных компаниях, а когда-то (в 2002–2005 гг.) тоже был банковским служащим. В последнее время занимался перепродажей автомобилей. Обсуждалась версия ограбления, связанная с проблемами Марата в бизнесе и накопленными долгами.
Муллахметов рассказал, что Марат был заядлым игроком и в 2016 г. занял у тестя 1,5 млн руб. «на ставки». Кстати, в первые дни после бегства семьи стало известно, что в базе данных судебных приставов на имя Хайруллина открыты 4 исполнительных производства – задолженность по кредитам составила тоже 1,5 млн. Машина Хайруллиных была сдана в ломбард. Но, даже если у семьи возникли финансовые проблемы, почему они не продали коттедж в престижном районе Салавата ценой не менее 10 млн руб.? Ведь у них есть ещё однокомнатная квартира – на улице бы не остались.
Перед побегом Хайруллина удалила почти все свои страницы в соцсетях. Один из её последних постов заканчивался фразой: «Жизнь надо прожить, а не [потерять]». Позже в Инстаграме появился аккаунт, где публикуются сообщения от её имени. Пользователи поддерживают женщину и желают ей удачи, отмечая записи о ней хештегом «Беги, Луиза, беги!».
Но поддержка не помогла. Луизу задержали в Казани, где она скрывалась на съёмной квартире вместе с мужем и детьми, и доставили в уфимский СИЗО. Хайруллиной светит до 10 лет. Её супруг после допросов был отпущен и сейчас вместе с тестем и дочерьми находится в родном Салавате. Судьба украденных денег пока неясна.
На прошлой неделе СМИ запестрели новостью о ловкой столичной кассирше из обменника, которая решила переплюнуть Луизу и «увела» у клиента 41 млн руб. Женщина сбежала с деньгами через окно, пока клиент ждал в операционном зале. Потом выяснилось, что пункт обмена валюты и кассир оказались фальшивыми и весь спектакль затевался именно ради этого большого куша.
За последние годы в России было немало ограблений, устроенных реальными банковскими служащими. Так, в марте 2018 г. 58-летняя Надежда Сапожникова из Свердловской обл. ушла с работы с 12,5 млн. Накануне она написала на своей странице в соцсети: «Года бегут… А дурь – на месте!!!» Три дня женщина прожила миллионершей на воле, в съёмной квартире в Екатеринбурге, пока не пришли из полиции. Надежда получила 4 года и должна вернуть банку 6,9 млн, которых недосчитались при задержании.
Пару лет назад Оксана из Хакасии (фамилия женщины не была обнародована) обчистила Сбербанк на 585 тыс. руб. Кассир на такую «мелочишку» умудрилась купить две подержанные машины, укатить с 26-летним любовником на озёра и закатить там пир. Когда через неделю они вернулись домой, их уже ждали правоохранители. В сентябре 2011-го Анастасия Черепанова из г. Серафимович Волгоградской обл. подменяла кассира в почтовом отделении. В день, когда привезли пенсию, она ушла с работы с 7,5 млн. Две новые шубы и подержанный «Хаммер» были для разминки. Затем девушка вместе с любовником устроила вояж по маршруту Москва – Сочи. Гуляла на всю катушку. Арестовали их спустя чуть больше месяца. Приятель Анастасии заявил, что ни о чём не жалеет, «ведь один раз живём», и получил 5 лет. Анастасия раскаялась и отделалась 4 годами колонии. Прогулять они успели 4,5 млн, при задержании у них нашли всего 30 тыс., а куда делись ещё 2,5 млн, так и не выяснили.
А вот Екатерина Ониани в мае 2017 г. сработала практически по той же схеме, что и Луиза Хайруллина. Она вынесла из Волгоградского отделения Бинбанка 9 млн руб. и 80 тыс. в валюте. Женщина пропала, так же как и её муж с детьми. Екатерина до сих пор в международном розыске. Вероятнее всего, она вместе с семьёй скрылась в Грузии – её супруг родом оттуда.
Миллионы в землянке
Подобных историй с ограблениями в последние годы случалось немало. В 2011-м во Владикавказе сразу две сотрудницы филиала Банка Москвы украли 180 млн руб., 232 тыс. долл. и 324 тыс. евро. Сумма внушительная и тяжёлая. Справиться с ношей им помогли два бывших однокурсника, которые подпилили решётки на окнах.
Конечно, обворовывают банки не только дамы. Суровые мужчины-инкассаторы тоже не всегда способны устоять перед соблазном. 10 лет назад на трассе Москва – Дон инкассаторов «Первого процессингового центра» остановили и увели выручку с ростовских терминалов – 43 млн руб. Следователей насторожили сразу несколько деталей. Почему деньги перевозили не в бронированной машине, а в простом внедорожнике? Некоторые нападавшие засветили свои лица, но не тронули инкассаторов. Полиция подозревала работников банка, грабителей искали в Тульской, Московской, Орловской, Калужской, Липецкой и Рязанской обл. Безрезультатно. Не нашли и похищенные деньги.
В ночь на 27 июня 2010 г. в Москве ограбили машину «Инкахран». Пустую «газель» бросили, полиция обнаружила тела двух инкассаторов и водителя. Пропали 130 млн 865 тыс. руб. Следствие зашло было в тупик, но один из инкассаторов внезапно купил себе квартиру. Выяснилось, что деньги были взяты как раз из тех 130 млн. Кроме незадачливого преступника в деле участвовали его коллега, двое безработных друзей и сотрудник полиции. Дверь в машину сообщникам открыл один из охранников, которого позже застрелили во время дележа добычи. По итогам суда кто-то отделался штрафом, кто-то лишился свободы на 23 года.
И конечно, всем запомнилась история пермского инкассатора Александра Шурмана, который в 2009-м умыкнул при перевозке 250 млн руб. В машине Шурман якобы в шутку предложил напарникам разделить деньги. А после отказа начал угрожать автоматом и заставил поехать в лес. На полянке он запер коллег в машине, перегрузил в поджидавшую легковушку 5 мешков с деньгами и скрылся. За его поимку пообещали 10 тыс. долл. Множество людей в соцсетях поддерживали Александра и изменили свой статус на «Беги, Шурман, беги!». Но он попался на 6-й день – вычислили по сигналу мобильного. Оказалось, что Шурман просто отсиживался в землянке, вырытой в лесочке неподалёку от Перми.
Инкассатор получил 8 лет колонии. Его жена Елена – 6 лет условно, потому что знала об ограблении, сняла квартиру, привезла туда одежду и еду для мужа. А Шурман передал ей 10 млн, которые та вместе с отцом закопала. Тестю дали 2 года условно. Из украденных денег не нашли чуть больше миллиона. Шурман отсидел 7,5 года и вышел по УДО. Ему удалось устроиться таксистом. Мечтает дописать книгу о своей жизни, которую начал ещё в колонии.