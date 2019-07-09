Грязные кардиналы. В Ватикане снова сексуальный скандал

Источник материала: Аргументы и факты

«Министерство по делам Европы и иностранных дел, которое направило Святому престолу запрос прокурора на отмену дипломатического иммунитета для папского нунция во Франции, получило от Святого престола подтверждение снятия иммунитета на время указанной процедуры», — приводит ТАСС заявление французского МИДа. Власти Франции в течение нескольких месяцев ведут расследование в отношении 74-летнего апостольского нунция Луиджи Вентуры, подозревая его в сексуальных домогательствах.

Все началось 17 января 2019 года, когда мэр Парижа Анна Идальго выступала в Hоtel de Ville в рамках традиционной церемонии с обращением к дипломатам, религиозным лидерам и общественным деятелям. На ней присутствовал и Вентура, который занимает пост представителя Святого престола во Франции более десяти лет. Однако на сей раз, по словам свидетелей, поведение посла Ватикана вышло за рамки допустимого.

Неподобающее прикосновение

Как заявил CNN заместитель мэра Парижа по международным отношениям Патрик Клугман, Вентура несколько раз «неподобающе» прикоснулся к молодому сотруднику мэрии. Источник The Guardian был более конкретен: «Во время церемонии молодого служащего неоднократно щупали за зад, причем один раз это видел свидетель».

Наличие свидетеля, очевидно, стало решающим фактором. 23 января 2019 года Городской совет Парижа направил государственному прокурору заявление. На основании статьи 40 Уголовно-процессуального кодекса Франции, любой государственный орган обязан провести расследование предполагаемого преступления и предоставить отчет прокурору. Ознакомившись с отчетом, прокурор Парижа Реми Эйтз открыл уголовное расследование по факту сексуальных домогательств. Ведение дела было поручено первому отделу уголовной полиции Парижа. Представители Ватикана и сам Луиджи Вентура никак не комментировали происшедшее.

Между тем, по данным Agence France-Presse, в ходе расследования на Вентуру поступили еще несколько подобных жалоб. Три заявителя уже дали показания полиции.

Готовность Ватикана снять со своего посла дипломатический иммунитет говорит о том, что материалы, собранные французской полицией, оказались весьма весомыми.

74-летний Луиджи Вентура до Франции исполнял обязанности апостольского нунция в Кот-д’Ивуаре, Буркина-Фасо, Нигере, Чили, Канаде. Однако продолжение его дипломатической карьеры оказалось под серьезным вопросом. Более того, представитель Ватикана рискует попасть за решетку.

Австралийский кардинал

Сексуальные домогательства — крайне болезненная для Святого престола тема.

В 2017 году полиция австралийского штата Виктория вызвала в суд 76-летнего кардинала Джорджа Пелла, который на тот момент занимал пост префекта Секретариата по делам экономики Святого престола. Пелл, в 1970-х начинавший помощником священника в одном из приходов родного города Балларата, в 2001 году стал архиепископом Сиднея.

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На конклаве 2013 года, где избирали нового понтифика, Пелл входил в число главных претендентов. В итоге новым папой под именем Франциск стал кардинал Хорхе Марио Бергольо, но и Пелл не был обойден. В 2014 году он был приглашен на службу в Ватикан, став там главным человеком, отвечающим за финансовые вопросы.

Но в родной Австралии под ногами кардинала уже горела земля. Первые обвинения в сексуальных домогательствах к мальчикам были выдвинуты в отношении Пелла еще в 2002 году, но тогда ему удалось оправдаться. В 2015 году Комиссия по расследованию обвинений в педофилии при правительстве Австралии обвинила его в подкупе жертвы сексуального насилия с целью скрыть преступление.

Выяснилось, что в свое время Пелл жил с Джеральдом Рисдейлом, австралийским священником, впоследствии лишенным сана. Рисдейл был признан виновным в совершении сексуальных преступлений в отношении 54 несовершеннолетних, младшему из которых был четыре года. Бывший священник провел за решеткой два десятка лет.

Возвращаться на родину для дачи показаний Пелл не хотел, но ему пришлось это сделать. Процесс шел трудно и долго, но в декабре 2018 года был вынесен вердикт: кардинал виновен в том, что в 1996 году он совершил насильственные сексуальные действия в отношении двух 13-летних мальчиков из хора в комнатах собора в Мельбурне.

В феврале 2019 года Джорджа Пелла взяли под стражу, а Ватикан вынес ему запрещение в публичном богослужении.

Австралийская комиссия по расследованию сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних в 2017 году сообщила, что за последние 35 лет в стране было подано 4500 заявлений с обвинениями в адрес священников-педофилов. За решетку были отправлены около 100 священнослужителей.

Престарелый злоумышленник

В том же феврале 2019 года, когда был взят под стражу кардинал Джордж Пелл, папа римский Франциск признал окончательным приговор Конгрегации доктрины веры и лишил священного сана бывшего архиепископа Вашингтона Теодора Маккэррика. Маккэррик считался одним из самых влиятельных священнослужителей в Соединенных Штатах. Пост архиепископа Вашингтона он покинул в 2006 году добровольно, достигнув 75-летнего возраста. При этом авторитет кардинала под сомнение никогда не ставился.

Однако в 2018 году появилась информация о грязных делишках Маккэррика в 1970-х годах. Будучи священником в Нью-Йорке, он приставал к 16-летнему алтарнику, лез к нему в штаны, хватая за причинное место. Попечительский совет архиепархии Нью-Йорка, изучив показания свидетелей, признал обвинения «правдоподобными и обоснованными». После этого Святой престол исключил кардинала из общественного служения. Маккэррик уверял, что ничего подобного не совершал, но новые обвинения посыпались на него как из рога изобилия. Более того, появилась информация о том, что кардинал приплачивал своим жертвам за молчание.

7 июля 2019 года Теодору Маккэррику исполнилось 89 лет. Отправлять за решетку престарелого кардинала (по крайней мере, пока) не стали.

Извинения нон-стоп

Нынешний папа римский Франциск обещал покончить с подобной скверной в рядах католической церкви. Однако то в одной, то в другой стране все время всплывают новые неприглядные истории. Например, в 2018 году был опубликован обширный доклад о преступлениях священников-педофилов в американском штате Пенсильвания. Документы содержали имена более чем 1000 несовершеннолетних, ставших жертвами 300 священнослужителей. Причем большинство педофилов ответственности не понесут: к моменту, когда пострадавшие решились на разоблачения, по многим случаям истек срок давности.

Так что история кардинала Луиджи Вентуры не стала сенсацией по большому счету. Почти каждая поездка папы римского теперь сопровождается извинениями за преступления священников-педофилов. Видимо, теперь придется извиняться во Франции.