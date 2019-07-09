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Предлагала «трешку» у метро за 23 тысячи. Жене криминального авторитета дали срок за мошенничество
Источник материала: Tut.by
В Минске вынесли приговор жене криминального авторитета, которую признали виновной в мошенничестве с квартирами, сообщает «
37-летнюю женщину
Потенциальным покупателям она поясняла, что лица, которые являются собственниками квартир, злоупотребляют спиртным, наркотиками. В связи с этим образовались значительные задолженности по коммунальным и иным платежам. Мол, государство проводит мероприятия, чтобы обратить эти квартиры в доход государства, а разницей покрыть долги.
Для убедительности она показывала квартиры, которые были во владении сирот или инвалидов. Это жилье принадлежало государству и не могло стать предметом сделки. Ключи от квартир подсудимая брала за небольшое вознаграждение.
Потенциальным покупателям пояснялось, что все документы утеряны, собственники находятся в крайне затруднительным положении. Предлагалось им купить в сельской местности дома, а взамен получить эти квартиры. Людям цена нравилась, и они соглашались передавать аванс.
Потерпевшими были признаны 6 человек — сумма ущерба более 170 тысяч рублей.
Гособвинение просило 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества, суд назначил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в колонии в условиях общего режима.
Будет ли возвращать подсудимая эти деньги — вопрос. В суде было озвучено, что часть имущества у осужденной арестовано. Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.
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Сумма ущерба - 170 тысяч рублей.
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