Предлагала «трешку» у метро за 23 тысячи. Жене криминального авторитета дали срок за мошенничество

Источник материала: Tut.by

В Минске вынесли приговор жене криминального авторитета, которую признали виновной в мошенничестве с квартирами, сообщает « Беларусь 1 ». Она вводила людей в заблуждение, предлагала купить жилье по откровенно низким ценам, брала предоплату и пропадала.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

37-летнюю женщину задержали в марте 2019 года . По версии обвинения, она подыскивала желающих улучшить жилищные условия. Например, представляясь риелтором, сообщала, что занимается подготовкой к реализации особенных квартир. Главная особенность — привлекательная стоимость, значительно ниже той, которая существует на столичном рынке вторичного жилья. В частности, трехкомнатную квартиру рядом со станцией метро на проспекте Пушкина женщина предлагала за 23 — 26 тысяч долларов. В менее престижном по логистике районе цена на отдельную квартиру называлась еще ниже — порядка 12 тысяч.

Потенциальным покупателям она поясняла, что лица, которые являются собственниками квартир, злоупотребляют спиртным, наркотиками. В связи с этим образовались значительные задолженности по коммунальным и иным платежам. Мол, государство проводит мероприятия, чтобы обратить эти квартиры в доход государства, а разницей покрыть долги.

Для убедительности она показывала квартиры, которые были во владении сирот или инвалидов. Это жилье принадлежало государству и не могло стать предметом сделки. Ключи от квартир подсудимая брала за небольшое вознаграждение.

Потенциальным покупателям пояснялось, что все документы утеряны, собственники находятся в крайне затруднительным положении. Предлагалось им купить в сельской местности дома, а взамен получить эти квартиры. Людям цена нравилась, и они соглашались передавать аванс.

Потерпевшими были признаны 6 человек — сумма ущерба более 170 тысяч рублей.

Гособвинение просило 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества, суд назначил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в колонии в условиях общего режима.

Будет ли возвращать подсудимая эти деньги — вопрос. В суде было озвучено, что часть имущества у осужденной арестовано. Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.