ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Предлагала «трешку» у метро за 23 тысячи. Жене криминального авторитета дали срок за мошенничество

10.07.2019 11:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске вынесли приговор жене криминального авторитета, которую признали виновной в мошенничестве с квартирами, сообщает «Беларусь 1». Она вводила людей в заблуждение, предлагала купить жилье по откровенно низким ценам, брала предоплату и пропадала.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

37-летнюю женщину задержали в марте 2019 года. По версии обвинения, она подыскивала желающих улучшить жилищные условия. Например, представляясь риелтором, сообщала, что занимается подготовкой к реализации особенных квартир. Главная особенность — привлекательная стоимость, значительно ниже той, которая существует на столичном рынке вторичного жилья. В частности, трехкомнатную квартиру рядом со станцией метро на проспекте Пушкина женщина предлагала за 23 — 26 тысяч долларов. В менее престижном по логистике районе цена на отдельную квартиру называлась еще ниже — порядка 12 тысяч.

Потенциальным покупателям она поясняла, что лица, которые являются собственниками квартир, злоупотребляют спиртным, наркотиками. В связи с этим образовались значительные задолженности по коммунальным и иным платежам. Мол, государство проводит мероприятия, чтобы обратить эти квартиры в доход государства, а разницей покрыть долги.

Для убедительности она показывала квартиры, которые были во владении сирот или инвалидов. Это жилье принадлежало государству и не могло стать предметом сделки. Ключи от квартир подсудимая брала за небольшое вознаграждение.

Потенциальным покупателям пояснялось, что все документы утеряны, собственники находятся в крайне затруднительным положении. Предлагалось им купить в сельской местности дома, а взамен получить эти квартиры. Людям цена нравилась, и они соглашались передавать аванс.

Потерпевшими были признаны 6 человек — сумма ущерба более 170 тысяч рублей.

Гособвинение просило 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества, суд назначил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в колонии в условиях общего режима.

Будет ли возвращать подсудимая эти деньги — вопрос. В суде было озвучено, что часть имущества у осужденной арестовано. Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕАБР подтверждает заинтересованность в приватизации Белинвестбанка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика