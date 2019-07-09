ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Он для вас смеялся». Группа «На-На» — о Бари Алибасове и новом туре

10.07.2019 12:03 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

«Он для вас смеялся». Группа «На-На» — о Бари Алибасове и новом туре
Антон Денисов / РИА Новости

Группа «На-На» и ее бессменный продюсер Бари Алибасов получили за последний месяц огромное количество рекламы. Дело в том, что в начале июня Алибасов попал в больницу: по сообщениям его представителей, он случайно выпил жидкость для очистки труб, получил ожог пищевода и желудка, после чего ему потребовалась долгая реабилитация. Разумеется, были и слухи о том, что все это подстроено: «На-На» готовится к празднованию 30-летнего юбилея, и внимание прессы, как говорится, лишним не будет. Но участники группы какой-либо подтекст в этих трагических событиях опровергли.

«„Крот“ был, и были ожоги третьей и четвертой степени. Есть официальные заключения, которые дали в НИИ имени Склифосовского и в клинике Минэкономразвития, они всё подтвердили», – заявил PR-директор группы Вадим Горжанкин на пресс-конференции в ИА «НСН».

«Он для вас смеялся». Группа «На-На» — о Бари Алибасове и новом туре Сестра против жены. Почему родные Алибасова поругались, когда он отравился

Горжанкин добавил, что Алибасов занимается разработкой новой программы «На-На», вместе с группой готовится к юбилейному туру, а его бодрое поведение на программе Андрея Малахова — из-за чего, видимо, и возникли слухи об обмане — связано с врожденной артистичностью продюсера.

«Когда Бари Каримович пришел к Малахову, он чувствовал себя плохо. Но как настоящий артист он сыграл для публики совсем другое состояние. Артисты никогда не показывают на сцене свои проблемы. Да, он смеялся, но он для вас смеялся, для зрителей. И за это ему надо сказать спасибо», — заключил он.

По словам участников группы, сейчас жизни Алибасова ничего не угрожает и смертельной опасности нет. В настоящее время он находится в Москве и проходит лечение, но не исключено, что ему разрешат отправиться на один из курортов Казахстана.

В принципе, пресс-конференцию четыре солиста группы — Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин, Леонид Семидьянов и Михаил Игонин — собрали не для информирования общественности о состоянии дел своего продюсера, хотя не стали уходить и от этих вопросов. Но в основном им важно было рассказать о грядущем туре.

«Он для вас смеялся». Группа «На-На» — о Бари Алибасове и новом туре
Таланты молодости нашей. «На-На», «Ласковый май» и другие кумиры 80-х
Подробнее

Политов объявил, что юбилейный тур «На-На» начнется 27 сентября этого года с выступления коллектива в Ростове-на-Дону. Всего сейчас запланировано примерно полсотни концертов в разных городах России, а также в Англии, США, Франции и Израиле. Но это не окончательное число: музыканты собираются закончить тур весной 2020 года большим концертом в Москве. Политов даже сказал, что за время этого тура они планируют заработать 10 миллионов долларов. Приглашали их и в Грузию, но они пока не согласились, хотя и обдумывают это предложение.

«Политика политикой, но люди везде нас ждут», — философски заметил Политов.

Хронология создания группы «На-На» известна достаточно хорошо, и, пожалуй, юбилей эта команда должна отмечать в начале июня. Именно в эти дни в 1989 году новый проект Бари Алибасова впервые выступил на проходившем в Москве международном фестивале поп-музыки. Конечно, на этом фестивале выступала не совсем та «На-На», которую хорошо представляют себе поклонники. Из знаковых участников был лишь Владимир Лёвкин, а одной из солисток была Марина Хлебникова. Но формально четыре солиста в группе появились лишь к концу 1991 года, хотя популярность и небольшую армию поклонников «На-На» к тому времени уже завоевала. Ну а нынешний состав солистов — вообще дело совсем недавнего прошлого.

Но по очевидным причинам — болезнь Алибасова — празднование пришлось отложить. Свой новый клип на песню «Считаю медленно до ста» группа представила несколько дней назад, но пользователи уже отметили, что композиция совсем не похожа на привычное творчество группы.

Политов напомнил, что у большинства поклонников группа ассоциируется с песнями «Упала шляпа» и «Фаина», которые вышли много лет назад. «У нас в репертуаре более пятисот песен», — с гордостью заявил он и добавил, что группа готова на эксперименты.

«Клип — тоже эксперимент», — дополнил Семидьянов.

Правда, именно после этой работы «На-На» близка к заключению рекламного контракта с сетью финтнес-центров, а музыкантам начали делать различные предложения «богатые девушки». Впрочем, они не стали уточнять, будут ли эти предложения приняты.

В планах группы — после юбилейного тура — подготовка новой программы с собственными песнями, возможное сотрудничество с солистами из предыдущих составов. Кроме того, у музыкантов есть предложение сняться в фильме «Брат-3», который делает шоумен Стас Барецкий, но они пока не дали согласия. Еще группе предлагают обыграть в юмористическом ключе ситуацию с «Кротом», спев об этом шуточную песню.

«Но мы пока думаем, стоит ли развивать эту тему, потому что зрители могут понять такую песню слишком серьезно. Но мы дали задание», — поделился напоследок Политов.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Крот» был, Бари Алибасов выздоравливает, а «На-На» отправляется в большой гастрольный тур и готовит новую программу. Участники группы рассказали о последних...
 
Новости дня
Новости разные
 
Только сегодня. Сходите в книгарню «Логвінаў», там скидки до 70% вообще на все книги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • высокие кожаные ботинки мужские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика