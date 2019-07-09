«Он для вас смеялся». Группа «На-На» — о Бари Алибасове и новом туре

Источник материала: Аргументы и факты

Группа «На-На» и ее бессменный продюсер Бари Алибасов получили за последний месяц огромное количество рекламы. Дело в том, что в начале июня Алибасов попал в больницу: по сообщениям его представителей, он случайно выпил жидкость для очистки труб, получил ожог пищевода и желудка, после чего ему потребовалась долгая реабилитация. Разумеется, были и слухи о том, что все это подстроено: «На-На» готовится к празднованию 30-летнего юбилея, и внимание прессы, как говорится, лишним не будет. Но участники группы какой-либо подтекст в этих трагических событиях опровергли.

«„Крот“ был, и были ожоги третьей и четвертой степени. Есть официальные заключения, которые дали в НИИ имени Склифосовского и в клинике Минэкономразвития, они всё подтвердили», – заявил PR-директор группы Вадим Горжанкин на пресс-конференции в ИА «НСН».

Горжанкин добавил, что Алибасов занимается разработкой новой программы «На-На», вместе с группой готовится к юбилейному туру, а его бодрое поведение на программе Андрея Малахова — из-за чего, видимо, и возникли слухи об обмане — связано с врожденной артистичностью продюсера.

«Когда Бари Каримович пришел к Малахову, он чувствовал себя плохо. Но как настоящий артист он сыграл для публики совсем другое состояние. Артисты никогда не показывают на сцене свои проблемы. Да, он смеялся, но он для вас смеялся, для зрителей. И за это ему надо сказать спасибо», — заключил он.

По словам участников группы, сейчас жизни Алибасова ничего не угрожает и смертельной опасности нет. В настоящее время он находится в Москве и проходит лечение, но не исключено, что ему разрешат отправиться на один из курортов Казахстана.

В принципе, пресс-конференцию четыре солиста группы — Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин, Леонид Семидьянов и Михаил Игонин — собрали не для информирования общественности о состоянии дел своего продюсера, хотя не стали уходить и от этих вопросов. Но в основном им важно было рассказать о грядущем туре.

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Политов объявил, что юбилейный тур «На-На» начнется 27 сентября этого года с выступления коллектива в Ростове-на-Дону. Всего сейчас запланировано примерно полсотни концертов в разных городах России, а также в Англии, США, Франции и Израиле. Но это не окончательное число: музыканты собираются закончить тур весной 2020 года большим концертом в Москве. Политов даже сказал, что за время этого тура они планируют заработать 10 миллионов долларов. Приглашали их и в Грузию, но они пока не согласились, хотя и обдумывают это предложение.

«Политика политикой, но люди везде нас ждут», — философски заметил Политов.

Хронология создания группы «На-На» известна достаточно хорошо, и, пожалуй, юбилей эта команда должна отмечать в начале июня. Именно в эти дни в 1989 году новый проект Бари Алибасова впервые выступил на проходившем в Москве международном фестивале поп-музыки. Конечно, на этом фестивале выступала не совсем та «На-На», которую хорошо представляют себе поклонники. Из знаковых участников был лишь Владимир Лёвкин, а одной из солисток была Марина Хлебникова. Но формально четыре солиста в группе появились лишь к концу 1991 года, хотя популярность и небольшую армию поклонников «На-На» к тому времени уже завоевала. Ну а нынешний состав солистов — вообще дело совсем недавнего прошлого.

Но по очевидным причинам — болезнь Алибасова — празднование пришлось отложить. Свой новый клип на песню «Считаю медленно до ста» группа представила несколько дней назад, но пользователи уже отметили, что композиция совсем не похожа на привычное творчество группы.

Политов напомнил, что у большинства поклонников группа ассоциируется с песнями «Упала шляпа» и «Фаина», которые вышли много лет назад. «У нас в репертуаре более пятисот песен», — с гордостью заявил он и добавил, что группа готова на эксперименты.

«Клип — тоже эксперимент», — дополнил Семидьянов.

Правда, именно после этой работы «На-На» близка к заключению рекламного контракта с сетью финтнес-центров, а музыкантам начали делать различные предложения «богатые девушки». Впрочем, они не стали уточнять, будут ли эти предложения приняты.

В планах группы — после юбилейного тура — подготовка новой программы с собственными песнями, возможное сотрудничество с солистами из предыдущих составов. Кроме того, у музыкантов есть предложение сняться в фильме «Брат-3», который делает шоумен Стас Барецкий, но они пока не дали согласия. Еще группе предлагают обыграть в юмористическом ключе ситуацию с «Кротом», спев об этом шуточную песню.

«Но мы пока думаем, стоит ли развивать эту тему, потому что зрители могут понять такую песню слишком серьезно. Но мы дали задание», — поделился напоследок Политов.