Минская таможня за полгода пресекла ввоз в страну более 4,4 кг наркотиков

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщила «АиФ» инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна ЛИННИК, за шесть месяцев 2019 года Минской региональной таможней возбуждено 27 уголовных дел, что на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Уголовные дела возбуждались за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, а также за контрабанду товаров.

В январе-июне 2019 года сотрудниками таможни пресечен 31 факт незаконного перемещения через границу наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных препаратов, содержащих в своем составе наркотические средства и психотропные вещества. Из незаконного оборота изъято более 4,4 кг запрещенных веществ, среди которых, героин, кокаин, марихуана, трава эфедры, метадон, кодеин и другие. Эта цифра в семь раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Также предотвращено 18 попыток незаконного ввоза в страну некурительного табака насвай, общим весом более 13 кг. Кроме того, таможенниками выявлено более 5 тыс. административных правонарушений, это на 42% больше в сравнении с первым полугодием 2018 года.