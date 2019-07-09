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Минская таможня за полгода пресекла ввоз в страну более 4,4 кг наркотиков

10.07.2019 11:59 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минская таможня за полгода пресекла ввоз в страну более 4,4 кг наркотиков
Фото из открытых источников

Как сообщила «АиФ» инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна ЛИННИК, за шесть месяцев 2019 года Минской региональной таможней возбуждено 27 уголовных дел, что на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Минская таможня за полгода пресекла ввоз в страну более 4,4 кг наркотиков Белорус вез из Польши почти 2000 банок жевательного табака

Уголовные дела возбуждались за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, а также за контрабанду товаров.

В январе-июне 2019 года сотрудниками таможни пресечен 31 факт незаконного перемещения через границу наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных препаратов, содержащих в своем составе наркотические средства и психотропные вещества. Из незаконного оборота изъято более 4,4 кг запрещенных веществ, среди которых, героин, кокаин, марихуана, трава эфедры, метадон, кодеин и другие. Эта цифра в семь раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Также предотвращено 18 попыток незаконного ввоза в страну некурительного табака насвай, общим весом более 13 кг. Кроме того, таможенниками выявлено более 5 тыс. административных правонарушений, это на 42% больше в сравнении с первым полугодием 2018 года.

 
 
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Среди запрещенных веществ – героин, кокаин, марихуана, трава эфедры, метадон, кодеин.
 
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