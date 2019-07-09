Только сегодня. Сходите в книгарню «Логвінаў», там скидки до 70% вообще на все книги

Источник материала: Tut.by

Книжный магазин «Логвінаў», который все 9 лет работы располагался по проспекту Независимости, 37А, переезжает . И отмечает это дело большой распродажей: только сегодня, 10 июля, на все книги дают скидку от 30 до 70%.



Фото: Юрий Сидун, Generation.by

В честь последнего дня работы по старому адресу книгарня устраивает «Вялікія вылазіны кнігарні», то есть встречу с поэтами, писателями и переводчиками, дарит суперскидки на всю литературу и готовит еще какие-то подарки.

Сам книжный с 16 июля переезжает в творческий кластер по улице Короля, 22 (это станция метро «Фрунзенская», рядом находится антикварные «Б/Уржуазные ценности». А с осени книгарня меняет формат работы в целом. В планах — запуск масштабного проекта «Вандроўная кнігарня» по прожвидению формата передвижных библиотек, в рамках которого книги «Логвінаў» в течение нескольких лет будут путешествовать по всей Беларуси.

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