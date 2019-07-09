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Серена Уильямс снялась для модного журнала без ретуши
Источник материала: Tut.by
На сайте Harper’s Bazaar
Специально для Harper’s Bazaar Уильямс
«Я была ранена в самое сердце и пыталась сравнить этот случай с другими неудачами в моей карьере. Однако эта игра была особенной, исторической. Я постоянно думала о том, могла ли я повести себя иначе, была ли я права. Почему, когда женщины выражают свои эмоции, их называют сумасшедшими истеричками, но когда мужчины в похожих ситуациях делают то же самое, их называют вспыльчивыми и сильными? Я не стремилась избежать наказания. Я просто хотела бы, чтобы ко мне относились так же, как к остальным. Но мы, к сожалению, живем совсем в другом мире», — написала Серена о сексизме в обществе.
Уильямс призналась, что встречи с психотерапевтом помогли ей разобраться в этой ситуации и побудили ее идти вперед. Только после них у Уильямс появились силы извиниться перед человеком, который больше всего заслуживал этого в той ситуации, — своей соперницей по тому матчу Наоми Осакой. Ей она тоже уделила место в своем эссе:
«Привет, Наоми! Как я и говорила на корте, я очень тобой горжусь. Я думала, что поступаю правильно, когда пыталась отстаивать свою честь в СМИ. Однако я и понятия не имела, что журналисты начнут нас стравливать. Я бы еще раз пережила этот матч, я всегда была и буду рада твоей победе и буду тебя поддерживать. Я бы никогда не хотела бросить тень на репутацию другой женщины, тем более на репутацию другой темнокожей спортсменки. Мне интересно наблюдать за твоими успехами и я останусь твоим большим поклонником».
Уильямс не смогла сдержать слез, когда получила ответ от Наоми. В нем она призналась, что никто, кроме Серены, не смог бы заступиться за нее лучше.
Теннисистка считает, что ситуация, произошедшая тогда на корте, является ярким примером того, как работодатели каждый день несправедливо обращаются с женщинами в совершенно разных сферах деятельности:
«Нам не разрешено проявлять эмоции. Нам говорят сидеть и молчать, и мне это совсем не нравится. Стыдно, что наше общество наказывает женщин просто за то, что они являются женщинами».
В завершении Серена также вспомнила о том, что с детства не боялась высказывать свое мнение и хотела быть услышанной. Уильямс утверждает, что с тех пор ничего не изменилось, — она продолжает бороться с любой несправедливостью.
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