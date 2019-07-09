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Серена Уильямс снялась для модного журнала без ретуши

10.07.2019 11:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На сайте Harper’s Bazaar появились первые отрывки из августовского номера журнала, главной героиней которого стала 37-летняя Серена Уильямс. Снимки для обложки нового номера не подвергались ретуши, поэтому на коже теннисистки можно отчетливо заметить шрамы и другие неровности.


Фото: Harper’s Bazaar

Специально для Harper’s Bazaar Уильямс написала эссе, в котором вспомнила о своем громком поражении в финале US Open в 2018 году. Тогда Серена проигрывала 21-летней Наоми Осаке, получила штраф от главного судьи встречи Карлоса Рамоса и от переизбытка эмоций набросилась на него с обвинениями и угрозами. По словам спортсменки, из-за этого случая она долго не могла вновь взять ракетку в руки и нуждалась в психотерапии.

«Я была ранена в самое сердце и пыталась сравнить этот случай с другими неудачами в моей карьере. Однако эта игра была особенной, исторической. Я постоянно думала о том, могла ли я повести себя иначе, была ли я права. Почему, когда женщины выражают свои эмоции, их называют сумасшедшими истеричками, но когда мужчины в похожих ситуациях делают то же самое, их называют вспыльчивыми и сильными? Я не стремилась избежать наказания. Я просто хотела бы, чтобы ко мне относились так же, как к остальным. Но мы, к сожалению, живем совсем в другом мире», — написала Серена о сексизме в обществе.


Фото: Harper’s Bazaar

Уильямс призналась, что встречи с психотерапевтом помогли ей разобраться в этой ситуации и побудили ее идти вперед. Только после них у Уильямс появились силы извиниться перед человеком, который больше всего заслуживал этого в той ситуации, — своей соперницей по тому матчу Наоми Осакой. Ей она тоже уделила место в своем эссе:

«Привет, Наоми! Как я и говорила на корте, я очень тобой горжусь. Я думала, что поступаю правильно, когда пыталась отстаивать свою честь в СМИ. Однако я и понятия не имела, что журналисты начнут нас стравливать. Я бы еще раз пережила этот матч, я всегда была и буду рада твоей победе и буду тебя поддерживать. Я бы никогда не хотела бросить тень на репутацию другой женщины, тем более на репутацию другой темнокожей спортсменки. Мне интересно наблюдать за твоими успехами и я останусь твоим большим поклонником».

Уильямс не смогла сдержать слез, когда получила ответ от Наоми. В нем она призналась, что никто, кроме Серены, не смог бы заступиться за нее лучше.


Фото: Harper’s Bazaar

Теннисистка считает, что ситуация, произошедшая тогда на корте, является ярким примером того, как работодатели каждый день несправедливо обращаются с женщинами в совершенно разных сферах деятельности:

«Нам не разрешено проявлять эмоции. Нам говорят сидеть и молчать, и мне это совсем не нравится. Стыдно, что наше общество наказывает женщин просто за то, что они являются женщинами».

В завершении Серена также вспомнила о том, что с детства не боялась высказывать свое мнение и хотела быть услышанной. Уильямс утверждает, что с тех пор ничего не изменилось, — она продолжает бороться с любой несправедливостью.

 
 
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На сайте Harper's Bazaar появились первые отрывки из августовского номера журнала.
 
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