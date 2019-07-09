ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Парни говорили, что у меня массивные ноги». Как сотрудницу МЧС изменил бодибилдинг

10.07.2019 11:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В 21 год Агата Поценко — чемпионка мира по пожарно-спасательному спорту: тушит пламя и преодолевает стометровую полосу препятствий меньше, чем за 17 секунд. Год назад увлеклась бодибилдингом. «Делаю это, потому что не вижу себя без спорта», — говорит Агата.


Фото: из личного архива. Агата Поценко — чемпионка мира по пожарно-спасательному спорту в дисциплине «эстафета» и «боевое развертывание» в командном зачете (2015 год на ЧМ в Беларуси, Гродно) и в дисциплине «боевое развертывание» (2016 год в на ЧМ в Чехии, Острава).

«Парни при знакомстве говорили о моих массивных ногах»

Агата Поценко училась в школе с кадетским уклоном: часто приходилось ездить на тематические слеты, соревнования по медицинской подготовке. Именно там девушка и узнала о пожарно-спасательном спорте.

— В этот момент я завязала с легкой атлетикой и стала замечать, что физической активности все же не хватает. Решилась заглянуть на тренировку в управление МЧС — и даже не заметила, как все перешло на профессиональный уровень.


Фото: из личного архива

Девушка стала тушить огонь в пожарной эстафете, освоила «боевое развертывание» и вертикальный бег по штурмовой лестнице, начала преодолевать стометровую полосу с препятствиями – и все это как в одиночку, так и в команде. Однако Агата признается: несмотря на активный образ жизни, была недовольна своей фигурой. Особый комплекс — по поводу «больших ног».

— На тот момент я не следила за своим питанием, немного запустила форму. И очень смущалась, когда парни при знакомстве говорили о моих массивных, непропорциональных телу, ногах.


Фото: из личного архива

Решение проблемы пришло само собой: сестра Агаты решила выступить на соревнованиях по бодибилдингу. Девушка внимательно наблюдала за ее подготовкой и окончательно решилась идти в тренажерный зал, когда увидела трансформацию на сцене.

— Я пришла в зал с четкой целью, что хочу выступать. Для меня было важно найти тренера, который поможет мне в ограниченное время изменить пропорции и исправить недостатки.

«Ходила в тренажерку по два-три раза в день»


Фото: из личного архива

Агата стала работать, как ни парадоксально, над верхом: проработанная спина и плечи меняли пропорции тела. Также девушка полностью пересмотрела питание. Спортсменка отмечает, что именно это было самым трудным. А особенно тяжело давался отказ от сладостей.

— У меня были ежедневные силовые тренировки, кардио и позирование. Доходило до того, что на кухне я готовила на каблуках, а в тренажерку ходила по два, а то и три раза в день. Люди спрашивали: «Ты что, ночуешь в зале?». А меня заряжало то, как меняется тело, хоть изменения давались тяжело. Я как-то спросила у своего тренера, когда же станет легче. Он усмехнулся и сказал, что для меня отдых — это тренировка плеч.


Фото: из личного архива

Агата рассказывает, что «просушить» ноги оказалось сложнее всего. Первые результаты девушка увидела лишь спустя месяц чистого питания и регулярных тренировок. Однако положительным моментом стало то, что спортсменка перестала комплексовать по этому поводу. В бодибилдерской среде ее "недостаток" оказался плюсом, по поводу которого стали делать комплименты атлетичные молодые люди. В общей сложности девушке понадобилось почти два месяца, чтобы набрать соревновательную форму.

— Нужно понимать, что спорт у меня в жизни присутствует постоянно. И мне достаточно недолго подержать строгий режим, чтобы прийти в соревновательную форму. Обычному человеку, конечно, понадобится гораздо больше времени.


Фото: из личного архива

В свой дебютный соревновательный сезон девушка решилась на небольшую авантюру и выступила сразу в трех категориях, чтобы понять, где выигрышно смотрится форма. Результат — две «бронзы» на чемпионате Беларуси по бодибилдингу.

«Пожары тушат исключительно мужчины»

Сейчас Агата служит в МЧС Гродненской области. Девушка делает упор на соревновательной деятельности.

— Работать спасателем в реальных условиях я не могу, даже если бы и хотела. Общемировая практика такова, что пожары тушат исключительно мужчины. А для женщин есть другие должности. Мы с командой, например, в свободное от сборов и соревнований время, работаем диспетчерами: принимаем звонки, заполняем бумаги. А бывает и так, что после тренировок приходится идти «на сутки».


Фото: из личного архива

Спортсменка признается, что все умение тушить пожар остается в рамках спорта, и в реальной чрезвычайной ситуации бывать не доводилось. Но однажды знания все же пригодились: на соревнованиях в Сморгони Агата со своей командой спасли пожилую женщину, которой стало плохо на улице.

— Оказали первую помощь, как это требуется в таких ситуациях. Вызвали скорую. Не будь нас там, маловероятно, что исход был бы счастливым.


Фото: из личного архива

Сейчас девушка временно отдыхает от зала и уделяет больше времени пожарно-спасательному спорту: дважды в день шесть раз в неделю тренируется на стадионе. А о соревнованиях по бодибилдингу говорит так:

— Для меня это дело, в котором мне нравится развиваться, поэтому я однозначно собираюсь выступать еще. Мне есть, куда стремиться. И хотя трудно сказать, кем я вижу себя в будущем, знаю, что точно буду в спорте.

Читайте также

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 21 год Агата Поценко - чемпионка мира по пожарно-спасательному спорту.
 
Новости дня
Новости разные
 
Предлагала «трешку» у метро за 23 тысячи. Жене криминального авторитета дали срок за мошенничество
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика