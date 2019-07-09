«Парни говорили, что у меня массивные ноги». Как сотрудницу МЧС изменил бодибилдинг

Источник материала: Tut.by

В 21 год Агата Поценко — чемпионка мира по пожарно-спасательному спорту: тушит пламя и преодолевает стометровую полосу препятствий меньше, чем за 17 секунд. Год назад увлеклась бодибилдингом. «Делаю это, потому что не вижу себя без спорта», — говорит Агата.



Фото: из личного архива. Агата Поценко — чемпионка мира по пожарно-спасательному спорту в дисциплине «эстафета» и «боевое развертывание» в командном зачете (2015 год на ЧМ в Беларуси, Гродно) и в дисциплине «боевое развертывание» (2016 год в на ЧМ в Чехии, Острава).

«Парни при знакомстве говорили о моих массивных ногах»

Агата Поценко училась в школе с кадетским уклоном: часто приходилось ездить на тематические слеты, соревнования по медицинской подготовке. Именно там девушка и узнала о пожарно-спасательном спорте.

— В этот момент я завязала с легкой атлетикой и стала замечать, что физической активности все же не хватает. Решилась заглянуть на тренировку в управление МЧС — и даже не заметила, как все перешло на профессиональный уровень.



Фото: из личного архива

Девушка стала тушить огонь в пожарной эстафете, освоила «боевое развертывание» и вертикальный бег по штурмовой лестнице, начала преодолевать стометровую полосу с препятствиями – и все это как в одиночку, так и в команде. Однако Агата признается: несмотря на активный образ жизни, была недовольна своей фигурой. Особый комплекс — по поводу «больших ног».

— На тот момент я не следила за своим питанием, немного запустила форму. И очень смущалась, когда парни при знакомстве говорили о моих массивных, непропорциональных телу, ногах.



Фото: из личного архива

Решение проблемы пришло само собой: сестра Агаты решила выступить на соревнованиях по бодибилдингу. Девушка внимательно наблюдала за ее подготовкой и окончательно решилась идти в тренажерный зал, когда увидела трансформацию на сцене.

— Я пришла в зал с четкой целью, что хочу выступать. Для меня было важно найти тренера, который поможет мне в ограниченное время изменить пропорции и исправить недостатки.

«Ходила в тренажерку по два-три раза в день»



Фото: из личного архива

Агата стала работать, как ни парадоксально, над верхом: проработанная спина и плечи меняли пропорции тела. Также девушка полностью пересмотрела питание. Спортсменка отмечает, что именно это было самым трудным. А особенно тяжело давался отказ от сладостей.

— У меня были ежедневные силовые тренировки, кардио и позирование. Доходило до того, что на кухне я готовила на каблуках, а в тренажерку ходила по два, а то и три раза в день. Люди спрашивали: «Ты что, ночуешь в зале?». А меня заряжало то, как меняется тело, хоть изменения давались тяжело. Я как-то спросила у своего тренера, когда же станет легче. Он усмехнулся и сказал, что для меня отдых — это тренировка плеч.



Фото: из личного архива

Агата рассказывает, что «просушить» ноги оказалось сложнее всего. Первые результаты девушка увидела лишь спустя месяц чистого питания и регулярных тренировок. Однако положительным моментом стало то, что спортсменка перестала комплексовать по этому поводу. В бодибилдерской среде ее "недостаток" оказался плюсом, по поводу которого стали делать комплименты атлетичные молодые люди. В общей сложности девушке понадобилось почти два месяца, чтобы набрать соревновательную форму.

— Нужно понимать, что спорт у меня в жизни присутствует постоянно. И мне достаточно недолго подержать строгий режим, чтобы прийти в соревновательную форму. Обычному человеку, конечно, понадобится гораздо больше времени.



Фото: из личного архива

В свой дебютный соревновательный сезон девушка решилась на небольшую авантюру и выступила сразу в трех категориях, чтобы понять, где выигрышно смотрится форма. Результат — две «бронзы» на чемпионате Беларуси по бодибилдингу.

«Пожары тушат исключительно мужчины»

Сейчас Агата служит в МЧС Гродненской области. Девушка делает упор на соревновательной деятельности.

— Работать спасателем в реальных условиях я не могу, даже если бы и хотела. Общемировая практика такова, что пожары тушат исключительно мужчины. А для женщин есть другие должности. Мы с командой, например, в свободное от сборов и соревнований время, работаем диспетчерами: принимаем звонки, заполняем бумаги. А бывает и так, что после тренировок приходится идти «на сутки».



Фото: из личного архива

Спортсменка признается, что все умение тушить пожар остается в рамках спорта, и в реальной чрезвычайной ситуации бывать не доводилось. Но однажды знания все же пригодились: на соревнованиях в Сморгони Агата со своей командой спасли пожилую женщину, которой стало плохо на улице.

— Оказали первую помощь, как это требуется в таких ситуациях. Вызвали скорую. Не будь нас там, маловероятно, что исход был бы счастливым.



Фото: из личного архива

Сейчас девушка временно отдыхает от зала и уделяет больше времени пожарно-спасательному спорту: дважды в день шесть раз в неделю тренируется на стадионе. А о соревнованиях по бодибилдингу говорит так:

— Для меня это дело, в котором мне нравится развиваться, поэтому я однозначно собираюсь выступать еще. Мне есть, куда стремиться. И хотя трудно сказать, кем я вижу себя в будущем, знаю, что точно буду в спорте.